Los robots humanoides ya se encuentran entre nosotros

A mediados de la década pasada varios tecnólogos anunciaban que comenzaba la era de los robots. Tecnólogos de renombre como Martín Ford con obras tales como El auge de los robots (Rise of the Robots) o Erik Brynjolfsson y Andrew Mcaffe. La segunda era de las máquinas (The Second Age of the Machines), afirmaban que nos encontrábamos a menos de diez (10 años) del comienzo de la comercialización de robots.

Al igual que en la década de los 80 del pasado siglo XX, en el cual comenzaron a comercializarse las primeras computadoras personales (PC), hoy nos encontramos en el mismo estadio histórico con los robots. Varias compañías estadounidenses, chinas, británicas, japonesas y coreanas ya ofrecen sus robots libremente en el mercado con precios relativamente accesibles tanto para uso doméstico como comercial.

Los robots humanoides en el 2025

En nuestros días, varios modelos de robots humanoides están disponibles, así podemos mencionar, el Robot Humanoide Atlas 1 y 2, y el Robot cuadrúpedo Spot de la empresa Boston Dynamics, el modelo Optimus Gen 1 y 2, de la compañía Tesla, ambas corporaciones estadounidense, y el Robot Unitree G1 de la empresa china Unitree Robotics

Estas unidades se encuentran disponibles en los mercados mundiales, destinadas exclusivamente para uso personal, doméstico, o como asistente laboral. Por ello, su valor de mercado es equivalente a un automóvil más o menos en algunos casos. También existen unidades de Robots Humanoides de elevado desempeño como el Robot Ameca, diseñado y desarrollado por Engineered Arts en Falmouth, Cornwall, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Ameca está diseñado principalmente como una plataforma para el desarrollo adicional de tecnologías robóticas que involucren la interacción humano-robot. Utiliza múltiples micrófonos integrados, cámaras montadas en los ojos binoculares, una cámara en el pecho, con software de reconocimiento facial para interactuar con el público. Las interacciones pueden ser gobernadas por Chat GPT-4 o telepresencia humana. Ameca también cuenta con brazos motorizados articulados, dedos, cuello, rasgos faciales y elevado nivel de empatía.

Robot AMECA de Engineered Arts. Foto del Prof. Dr. Marcelo A. Riquert.

El Robot humanoide Sophia, por su parte, fue desarrollado por la compañía Hongkonesa, Hanson Robotics. Fue diseñada al igual que Ameca para aprender y adaptarse al comportamiento humano. Fue entrevistada y expuesta en numerosas ocasiones. En el año 2017, el Reino de Arabia Saudita, le otorgó la ciudadanía, constituyen todo un hito a nivel jurídico, ya que se trata del primer robot humanoide de adquirio un atributo de la personalidad humana.

Robot Sophia de Hanson Robotics.

Robots humanoides en Argentina

Desde los primeros días de este año 2025, ha comenzado la interacción en la República Argentina con estos Robots Humanoides. El primer hecho destacado fue el viaje del Sr. Profesor Titular, Dr. Marcelo A. Riquert, un pionero y referente en el campo de la criminalidad informática y la inteligencia artificial, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). En la ciudad de Dubai, tuvo la oportunidad de realizar una entrevista de carácter informal al humanoide AMECA, en el Museo del Futuro donde se encuentra exhibida esta tecnología.

El domingo, 26 de enero de 2025, en Dubai, entre los visitantes del museo se hallaba el Profesor Riquert, quien aprovechó la oportunidad para efectuar tres preguntas precisas con las cuales evaluar su nivel de desarrollo en el campo conversacional, interacción humana y de procesamiento de información.

En palabras del Director de la colección “Derecho penal e informática”, las preguntas y respuestas fueron las siguientes.

Dr. Marcelo Riquert: le pregunté si podía responder en otro idioma, como por ejemplo el español.

Ameca: dijo que ello no le era posible. Sólo podía responder en idioma inglés.

Dr. Marcelo Riquert: le pregunté si una IA podía amar a una persona.

podía amar a una persona. Ameca: respondió que era muy interesante la pregunta, pero que no tenía respuesta.

Dr. Marcelo Riquert: le pregunté si ella era lo más interesante que había para ver en el museo.

Ameca: dijo que agradece la visita e invitaba a recorrerlo en su totalidad.

Las respuestas otorgadas por Ameca, le permitieron al Sr. Profesor Dr. Marcelo A. Riquert, extraer las siguientes conclusiones sobre su nivel de desarrollo de este robot humanoide asistido mediante IA. Como robot humanoide asistido por IA, Ameca está solo preparado para actuar en idioma inglés lo cual establece una fuerte limitación cultural y cognitiva en la elaboración del pensamiento.

Está preparado para dar respuesta empática a todo lo que se le pregunte, ello es destacable al igual que el nivel de expresividad facial. Hay respuestas que otorga en forma muy precisa y cuando no tiene respuesta te dice que es una pregunta interesante como forma de evadir la respuesta y darla por concluida. Robot AMECA de Engineered Arts. Fotos del Prof. Dr. Marcelo A. Riquert. Robot AMECA de Engineered Arts. Fotos del Prof. Dr. Marcelo A. Riquert

El otro hecho destacable ocurrido la primera semana del mes de febrero de este año. El Robot Unitree G-1 de la empresa china Unitree Robotics. El Robot Unitree G-1, de 1 metro 30 cm de altura y de 35 kgs de peso, paseo por las veredas del Barrio porteño de Puerto Madero y saludo a cada uno de los transeúntes; con su batería plenamente cargada posee una autonomía de dos (2) horas y puede desplazarse a 22 km/h. A continuación el Robot Humanoide Unitree G-1, visitó los estudios de un canal televisivo. Este modelo hoy se encuentra disponible por un valor de 16 mil dólares estadounidenses. Carlos Christian Sueiro.

* Carlos Christian Sueiro, Profesor de Criminalidad informática, Doctor en Derecho Penal, Especialista en Derecho Penal y Abogado con Diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires (UBA).