Los asombrosos robots humanoides de China que EE.UU. prohíbe en su mercado

El fabricante de China de robots humanoides Unitree se dispara un 460% al cierre de su primera sesión en el 'Nasdaq chino'. Estados Unidos blinda su mercado.

En China, la compañía Unitree Robotics, uno de los mayores fabricantes mundiales de robots humanoides, ha despedido su primera sesión en la Bolsa de Shanghái con una revalorización de sus acciones del 460,3%, tras cerrar en los 845 yuanes (108 euros), frente a los 150,8 yuanes (19,3 euros) fijados en su oferta inicial.

Unitree debutó en el mercado STAR, conocido popularmente como el 'Nasdaq chino', marcando un primer precio para sus acciones de 1.100 yuanes (141 euros), con una subida del 629% en relación al precio de la oferta.

El fabricante de China de robots ha levantado 6.099 millones de yuanes (781 millones de euros) con la venta de 40,44 millones de títulos de la empresa durante su oferta, alrededor del 10% del capital social de Unitree.

Los robots humanoides de China y el temor de EE.UU. En una primera fase, las acciones en poder de los accionistas originales estarán sujetas a un período de bloqueo de 36 meses o, como mínimo, de 12 meses.

Fundada en 2016 con la denominación oficial de Yushu Technology, la compañía tecnológica china indica en el folleto de su salida a bolsa que en 2025 logró un beneficio neto atribuido de 278 millones yuanes (36 millones de euros), mientras que los ingresos operativos sumaron 1.699 millones de yuanes (218 millones de euros).