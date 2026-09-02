Esta serie tiene una monja enfrentándose a la inteligencia artificial y es de lo más original que vas a ver

Hay series que son difíciles de explicar, especialmente porque cuando uno más lo intenta, pierde su atractivo. Eso es precisamente lo que sucede con La Señora Davis (Mrs. Davis), una serie estrenada en 2023 que combina ciencia ficción, comedia, aventura y religión para plantear una premisa tan extraña como irresistible: una monja decide enfrentarse a una inteligencia artificial que parece tener respuestas para todo.

Creada por Tara Hernandez y Damon Lindelof, responsable de Lost, The Leftovers y Watchmen, la serie tiene una única temporada de 8 episodios y actualmente se encuentra disponible en HBO Max .

La protagonista es Simone ( Betty Gilpin ), una monja que mantiene una relación particularmente conflictiva con Mrs. Davis, una inteligencia artificial omnipresente que prácticamente controla la vida de millones de personas. Gracias a su tecnología, la humanidad parece haber encontrado una solución para algunos de sus grandes problemas como el hambre, las guerras e incluso la soledad.

Pero Simone no está dispuesta a aceptar ese supuesto paraíso. Para ella, Mrs. Davis es una amenaza y, sobre todo, está relacionada con un episodio traumático de su pasado.

La misión de Simone se complica cuando se reencuentra con Wiley (Jake McDorman), su exnovio y líder de una particular resistencia que busca acabar con la inteligencia artificial. A partir de ahí, ambos emprenden una aventura que los llevará por distintos lugares del mundo y que involucra una búsqueda del Santo Grial, secretos familiares, religión, magia y una cantidad considerable de situaciones difíciles de anticipar.

Una serie difícil de comparar

Betty Gilpin y Jake McDorman protagonizan Mrs. Davis. Peacock

Lo interesante de La Señora Davis no está solamente en su premisa, sino en la manera en que decide desarrollarla. La historia puede pasar de una persecución de ciencia ficción a una discusión sobre la fe, después convertirse en una comedia absurda y terminar planteando preguntas sobre nuestra relación con la tecnología.

Betty Gilpin se pone al frente de esta alocada propuesta con una protagonista que combina espiritualidad, humor y una sorprendente capacidad para meterse en problemas. McDorman, por su parte, interpreta a un Wiley mucho menos heroico de lo que aparenta. El elenco también incluye a Andy McQueen, Chris Diamantopoulos, Elizabeth Marvel y Katja Herbers.

Aunque no es una serie para todos, su trama está llena de giros y cambios de dirección, por lo que conviene llegar a ella sabiendo lo menos posible. Si buscas una ficción diferente, con una premisa delirante y suficiente libertad para mezclar inteligencia artificial, religión, romance y aventuras, esta miniserie de HBO Max merece una oportunidad.