Nueva York prohíbe la IA en las escuelas hasta octavo grado

Nueva York decidió avanzar con una de las restricciones más amplias de Estados Unidos sobre el uso de inteligencia artificial ( IA ) generativa en las escuelas públicas. La medida establece una moratoria de un año para los estudiantes desde preescolar hasta octavo grado y alcanzará a casi 600.000 alumnos.

La iniciativa fue anunciada este miércoles por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto con el superintendente de las escuelas públicas, Kamar Samuels. Según explicaron las autoridades, el objetivo es proteger el desarrollo del pensamiento crítico y preservar el vínculo entre estudiantes y docentes.

Como parte de la implementación, el distrito escolar suspenderá o desactivará las funciones de inteligencia artificial de más de 38 programas que ya habían sido autorizados, pero que no cumplen con los nuevos estándares de seguridad y supervisión.

La decisión se produce en medio de un debate creciente en Estados Unidos sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje . Distintas comunidades educativas vienen reclamando límites al tiempo frente a las pantallas y al uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de los estudiantes.

Nueva York ya había tomado medidas contra estas tecnologías. En 2023, el Departamento de Educación había bloqueado ChatGPT en dispositivos y redes escolares, aunque posteriormente dio marcha atrás.

Qué pasará con la IA en las secundarias

La prohibición no será absoluta para todos los niveles. Los estudiantes de secundaria tendrán acceso a un conjunto limitado de herramientas de inteligencia artificial y recibirán cursos orientados al denominado “pensamiento crítico con IA”.

En cambio, los chatbots de compañía y servicios convencionales como ChatGPT y Claude quedarán bloqueados para todos los grados.

Además, la ciudad creó una Coalición de Tecnología en las Escuelas, integrada por docentes, padres, estudiantes y otros integrantes de la comunidad educativa. El grupo deberá evaluar el impacto de la moratoria y elaborar recomendaciones para los próximos años.

También habrá límites para las pantallas

El paquete de medidas incluye restricciones al tiempo individual frente a las pantallas. Para los alumnos de tercero a quinto grado se recomienda un máximo de 30 minutos diarios, mientras que para sexto a octavo el límite sugerido será de 45 minutos.

La normativa contempla excepciones para estudiantes con discapacidades y para quienes están aprendiendo inglés como segunda lengua.

Los docentes, por su parte, podrán utilizar herramientas de inteligencia artificial para planificar clases y realizar determinadas tareas operativas y administrativas. Sin embargo, no estarán autorizados a emplearlas para calificar o evaluar a los alumnos.

Una medida que genera debate

La Federación Unida de Maestros de Nueva York respaldó los límites al tiempo de pantalla y las excepciones para estudiantes con necesidades especiales. Sin embargo, su presidente, Michael Mulgrew, planteó dudas sobre la forma en que el Departamento de Educación determinará qué herramientas de IA cumplen con los estándares de seguridad.

La preocupación apunta a evitar que las escuelas y los docentes queden en una situación de incertidumbre respecto de cuáles productos tecnológicos pueden utilizarse durante las clases.