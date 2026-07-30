Cómo funcionarán los supermercados del gobierno de Mamdani en Nueva York en los que los alimentos básicos serán más baratos

Una variedad de productos de la canasta básica con un 30% de descuento. Un ahorro de US$90 por mes, lo que suma más de US$1.000 al año. Suena tentador, ¿verdad?

Esto es lo que hará la ciudad de Nueva York con la apertura de supermercados municipales, que tendrán como propósito aliviar los bolsillos cada vez más apretados de los habitantes de una de las urbes más caras del planeta.

Casi 9 de cada 10 neoyorquinos ven que el aumento en el costo de los alimentos supera el incremento de sus ingresos, según una encuesta citada por el gobierno de la ciudad.

El plan tiene numerosos críticos, tanto políticos como empresariales, quienes auguran que fracasará.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien se identifica como "socialista democrático" y que ganó en las elecciones gracias a propuestas como esta, anunció esta semana el descuento del 30% y dio otros detalles del proyecto.

La cadena de supermercados municipales de Nueva York tendrá en un principio cinco locales, uno por cada distrito de la ciudad: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island.

Las autoridades locales no dieron un listado detallado de los productos que ofrecerán en estas tiendas, pero mencionaron que se venderán "alimentos saludables" como carnes rojas, pollo, pescado y mariscos; frutas y verduras frescas, "junto con aproximadamente 20 categorías adicionales de productos básicos de despensa, lácteos y otros refrigerados". Todos con un 30% de descuento.

Pan, leche, queso, huevos, pasta, arroz y frijoles fueron algunos de los artículos esenciales mencionados que también tendrán un precio rebajado.

Aunque no lo dijeron de forma explícita, los funcionarios dieron a entender que los supermercados municipales venderán otros productos sin descuento.

"Cada tienda ofrecerá una selección de productos culturalmente adaptada a la diversidad de Nueva York y al vecindario específico donde se encuentre ubicada", agregó el gobierno local en un documento.

AFP vía Getty Images El 86% de los neoyorquinos afirma que los precios de los alimentos suben más rápido que lo que aumentan sus ingresos, de acuerdo a una encuesta hecha para la ONG No Kid Hungry.

Mamdani dijo que la rebaja del 30% será sobre el "precio de mercado típico".

Sin embargo, no está claro con qué precios se compararán los de los supermercados municipales.

El alcalde aseguró que los precios se definirán una vez al mes y quedarán fijos por 30 días, sin importar si en el mercado sufren variaciones.

No venderán bebidas alcohólicas, cigarrillos o juegos de azar. Tampoco comidas calientes, según explicó Mamdani.

El gobierno aseguró que los US$90 de ahorro mensuales representan un 15% menos en el total de gastos de comestibles del hogar. Eso significa que la mitad de la factura de alimentos tendrá el descuento municipal, según las autoridades locales.

Capital estatal, gerencia privada

Los supermercados no serán operados por empleados municipales, sino que el gobierno local abrió un llamado a licitación para que una empresa privada se haga cargo de la ejecución.

La firma adjudicataria no tendrá que pagar alquiler ni las reformas que sean necesarias en los locales, y tampoco pagará impuestos a la propiedad.

Esa diferencia de costos operativos respecto a los demás almacenes y supermercados deberá trasladarla a los precios al consumidor, dijo el gobierno de la ciudad.

Las autoridades se comprometieron, a su vez, a subvencionar los productos seleccionados para llegar al 30% de descuento anunciado.

Los empleados de estos supermercados deberán recibir buenos salarios y las tiendas deberán cumplir con normas de calidad.

Bloomberg vía Getty Images Mamdani dijo que en la cadena de supermercados financiada con fondos públicos habrá frutas y verduras frescas, carnes, lácteos y productos de despensa.

Mamdani destinó un presupuesto de US$70 millones para la construcción o remodelación de las cinco tiendas.

Para los dos primeros locales ya están seleccionadas las ubicaciones.

El primero en inaugurarse, a finales de 2027, estará en el Bronx, en un desarrollo más amplio con otros comercios y viviendas llamado The Peninsula, en el barrio Hunts Point, informó el gobierno. Tendrá 1.400 metros cuadrados.

El otro sitio definido es en Manhattan; será en La Marqueta, un mercado ya gestionado por el gobierno de la ciudad en el barrio East Harlem, y tendrá unos 800 metros cuadrados.

La apertura de este local y los restantes tres está prevista para 2029.

Una economía de "estilo soviético"

Este programa gubernamental es señalado por los críticos como "de estilo soviético", donde el Estado controlaba la comercialización de bienes y sus precios, y aseguran que será un fracaso.

Muchos han señalado las experiencias de otros países, como Cuba y Venezuela, o los que estaban detrás de la Cortina de Hierro antes de que cayera la URSS.

Pero también han apuntado a experiencias en otras ciudades de Estados Unidos donde no funcionaron.

Una de las voces más firmes en contra de este proyecto ha sido la de United Bodegas of America, una gremial empresarial que reúne a las bodegas —pequeños almacenes de barrio—, un tipo de negocio que está especialmente afincado en Nueva York y no en otras ciudades estadounidenses.

Su portavoz, Fernando Mateo, dijo que se formarán largas filas en torno a estos nuevos supermercados y, finalmente, habrá desabastecimiento porque el subsidio no podrá ser infinito.

"Ahí caerá en manos de la policía. Ellos son los que tendrán que lidiar con el caos que se creará", sostuvo Mateo en el canal local PIX.

Getty Images A diferencia del resto del país, donde abundan los mercados de grandes superficies, en Nueva York hay miles de pequeños almacenes de barrio, conocidos como "bodegas" o "delis".

Mateo también criticó a Mamdani diciendo que el alcalde "lo hace ver cómo que los dueños de las bodegas están esquilmando a la gente, y eso no es justo".

"Va a hacer ver a nuestra ciudad como una de beneficencia, va a permitir que todas estas personas hagan fila, en su mayoría hispanos y negros, y hacerlos ver como si estuvieran en un país del tercer mundo, obteniendo pan y queso gratis, y tienen que esperar en la fila porque está racionado", añadió.

El portavoz de las bodegas señaló en otra entrevista con el canal News Nation que "la mayoría de los dueños de bodegas son inmigrantes" que llegaron a la ciudad desde "países muy pobres".

"Si eres capaz de infiltrar al gobierno en el sector privado, estás arruinando los sueños de todas estas personas que han arriesgado todo lo que tienen, tomado prestado todo lo que podían, para abrir su pequeño negocio. ¿Cómo vas a tomar dinero de impuestos y usarlo para competir contra la gente de pequeños negocios que intenta ganarse la vida?", se preguntó.

"Nadie quiere una tienda del tercer mundo"

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados, Anthony Peña, también criticó la iniciativa de Mamdani y dijo que para ellos, bajar los precios "sería humanamente imposible".

"Nuestros costos operativos están por encima del 30%: alquiler, servicios públicos, impuestos, seguro. Si nuestros miembros siquiera intentan bajar los precios un 30%, van a cerrar sus comercios de forma masiva", afirmó al canal local NY1.

Newsday RM vía Getty Images La Marqueta es un mercado con un fuerte arraigo entre los latinoamericanos que se ubica en East Harlem, uno de los barrios de menores recursos en Manhattan.

Peña opinó, además, que los consumidores "no quieren ver una tienda como del tercer mundo", sino que "quieren ir a una linda tienda en su barrio".

Mamdani se defendió de estas críticas.

"No buscamos competir con bodegas o almacenes en cuanto a su supervivencia. Lo que queremos hacer es garantizar asequibilidad a los neoyorquinos", dijo ante la pregunta de un periodista.

Luego especificó que, al no vender cigarrillos, bebidas alcohólicas, juegos de azar ni alimentos calientes, los pequeños comercios podrán seguir obteniendo sus ganancias gracias a esos rubros.

"Sabemos que mucho de lo que les genera ingresos a estas bodegas y almacenes son cosas que hacen posible que sigan operando, y esas son cosas en las que no tenemos ningún interés de competir", aseguró.

BBC

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FUENTE: BBC