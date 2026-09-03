Los mejores teléfonos para fotografía móvil por relación precio-calidad

Xiaomi y Google Pixel lideran este ranking por su calidad en el apartado fotográficos de los mejores teléfonos.

El mercado de la telefonía móvil ofrece alternativas con prestaciones fotográficas de nivel profesional sin necesidad de pagar los costos de la gama alta más costosa. A partir del análisis técnico, repasamos los cinco mejores teléfonos disponibles en Mercado Libre para capturar imágenes y video cuidando el presupuesto.

Apple iPhone 17 Dentro del ecosistema de Apple, el iPhone 17 representa la entrada más equilibrada para quienes buscan calidad en captura de fotos y secuencias de video. El equipo monta un sistema Fusion de dos cámaras de 48 megapíxeles, compuesto por un lente principal de 26 milímetros f/1.6 con estabilización por desplazamiento de sensor y un ultra gran angular de 13 milímetros f/2.2.

La cámara frontal suma un sensor de 18 megapíxeles en formato cuadrado que facilita la captura de autorretratos verticales u horizontales. El procesamiento de color nativo, el rango dinámico en modo Noche y la fluidez del modo Retrato convierten a este equipo de Apple en una opción confiable dentro del segmento.

iPhone 17 modelo base. Imagen generada con IA Google Pixel 9a La alternativa de Google destaca por su procesamiento computacional y su rendimiento en condiciones de baja luminosidad. El Google Pixel 9a equipa un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura f/1.7 y estabilización óptica, junto a un lente ultra gran angular de 13 megapíxeles que suma enfoque automático para tomas macro de corta distancia.

Google Pixel 9a. Imagen generada con IA La plataforma integra funciones asistidas por inteligencia artificial como Night Sight, Magic Editor y herramientas específicas para astrofotografía. Si bien prescinde de un lente teleobjetivo físico, el recorte digital sobre el sensor principal de este teléfono ofrece recortes de dos aumentos con un nivel de detalle elevado para retratos y paisajes.