Los teléfonos de Honor más destacados de 2026

El catálogo tecnológico suma avances en resistencia física, capacidad energética y óptica profesional para diversas categorías de usuarios. A través del lanzamiento del Honor Robot Phone , la compañía Honor posicionó una variedad de teléfonos que abarcan desde plegables delgados hasta modelos experimentales con sistemas mecánicos de seguimiento de imagen.

La estrategia de la compañía durante este ciclo anual se centró en diversificar sus propuestas técnicas según las demandas del público general. La marca orientó sus desarrollos hacia paneles con brillo elevado, acumuladores de silicio y carbono de alta capacidad y alianzas con especialistas de la cinematografía profesional para elevar la calidad de grabación.

El modelo experimental de la marca resalta por incorporar un estabilizador mecánico de cuatro grados de libertad fabricado en aleación de titanio. Este componente permanece oculto dentro del chasis y se despliega en 0,8 segundos al iniciar la cámara, rotando 360 grados para seguir personas u objetos de forma autónoma.

El sistema óptico se desarrolló junto a la firma alemana de cine ARRI, incorporando curvas de color Log-C y perfiles de graduación profesional. El equipo monta un sensor principal de 200 megapíxeles sobre el estabilizador móvil , un ultra gran angular de 50 megapíxeles, un periscopio de 200 megapíxeles, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y batería de 7.060 mAh con carga de 120 vatios por 1.480 dólares en Asia.

El diseño del Honor Robot Phone integra aleación de titanio para su mecanismo fotográfico.

Para el público que busca equilibrio en todas las funciones cotidianas, el Magic 8 Pro ofrece un panel LTPO OLED de 6,71 pulgadas a 120 hercios con brillo pico de 6.000 nits. La unidad funciona con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y suma protecciones IP68, IP69 e IP69K contra polvo y agua a presión.

El gama alta por excelencia: Honor Magic 8 Pro Imagen generada con IA

Su apartado fotográfico equipa un sensor teleobjetivo de 200 megapíxeles de 1/1,4 pulgadas que alcanza 3,7 aumentos ópticos y hasta 100 aumentos digitales. La versión global incorpora una celda de silicio y carbono de 7.100 mAh con carga por cable de 100 vatios y carga inalámbrica de 80 vatios, con valores de entre 1.199 y 1.299 euros.

Honor Magic V6

El segmento plegable cuenta con el Magic V6, un terminal que redujo la visibilidad de su pliegue interior en un 44 % frente a su edición anterior. El panel exterior incorpora un revestimiento de 5.600 capas de nitruro de silicio, triplicando la resistencia ante marcas superficiales e impactos habituales.

El Honor Magic V6 incorpora una cubierta de nitruro de silicio para proteger su panel externo y una batería de 7.150 mAh. Imagen generada con IA

El dispositivo cuenta con certificaciones conjuntas IP68 e IP69, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de capacidad interna. Para sostener el consumo de su pantalla interna de 5.000 nits y la externa de 6.000 nits, la marca incluyó una batería de 7.150 mAh.

Honor 600 Pro

En la gama media avanzada, el 600 Pro ofrece una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas con resolución de 2728 por 1264 píxeles y 8.000 nits de brillo máximo. El terminal funciona con el procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado por una batería de 7.000 mAh con carga rápida de 80 vatios y un valor de 929 dólares.

El Honor 600 Pro destaca en la gama media con su sensor de 200 megapíxeles, teleobjetivo de 120 aumentos y pantalla de 8.000 nits. Imagen generada con IA

El atractivo central reside en su esquema fotográfico, compuesto por un sensor principal de 200 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles que alcanza 120 aumentos digitales. Esta configuración supera las prestaciones comunes de su categoría para acercar detalles lejanos con nitidez.

Honor X80i

Como alternativa accesible, el X80i prioriza la durabilidad física mediante la certificación SGS Gold Label de cinco estrellas ante impactos de hasta 1,8 metros de altura. La unidad equipa una pantalla OLED de 6,6 pulgadas a 120 hercios con 6.500 nits y resistencia IP66 ante polvo y salpicaduras.

El Honor X80i ofrece certificación de resistencia ante caídas de hasta 1,8 metros y panel OLED con brillo pico de 6.500 nits. Imagen generada con IA

El dispositivo utiliza el procesador MediaTek Dimensity 6500 Elite y parte desde un precio aproximado de 300 dólares en el mercado asiático. Con esta propuesta económica y sus modelos de vanguardia, Honor completa su línea de teléfonos en 2026, tomando como referencia técnica la ingeniería del Honor Robot Phone.