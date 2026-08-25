¿Vale la pena el Honor Robot Phone con brazo robótico y cámara de 200 MP?

A través del Honor Robot Phone , la marca asiática presenta un teléfono que incorpora un minúsculo soporte robotizado con sensor fotográfico de 200 megapíxeles, desarrollado en conjunto con la prestigiosa firma de cinematografía Arri. Este teléfono de Honor incluye un gimbal que garantiza estabilización la filmar.

El dispositivo comenzó su venta en el mercado chino con dos configuraciones de memoria interna de 512 GB y 1 TB. Su diseño integra una estructura mecánica de apenas 2,6 gramos de peso, una pieza 65 % más reducida que los estabilizadores de cámaras de acción convencionales, para brindar seguimiento visual continuo sobre trípodes.

El módulo fotográfico principal se apoya sobre un pequeño gimbal articulado que funciona como el ojo del equipo. La pieza aloja un sensor de 200 megapíxeles con apertura focal f/1.6 y un tamaño físico de 1/1.28 pulgadas para capturar luz en escenas complejas.

La cooperación con ingenieros de Arri permitió sumar modos de paneo automático en 180 grados y encuadres cinematográficos. Además de estabilizar tomas al caminar, el gimbal rota hacia el frente para grabar registros personales o videoblogs con resolución completa sin perder el enfoque del rostro.

El sistema operativo utiliza el asistente YoYo para dotar de gestos corporales a la estructura física del celular. El brazo mecánico actúa como una cabeza articulada que mira alrededor, baila y coordina sus movimientos con animaciones faciales proyectadas en el panel principal.

Esta interacción convierte al dispositivo en una entidad robótica interactiva con respuestas de voz directas. La integración de software permite que la lente siga objetos en movimiento en mesas de trabajo o transmisiones sin necesidad de intervenciones manuales constantes.

Cámaras secundarias y potencia técnica del teléfono

El apartado óptico suma un segundo sensor de 200 megapíxeles montado sobre un teleobjetivo periscópico de 2,7 aumentos. En tanto, la carcasa aloja una lente ultra gran angular de 50 megapíxeles y una cámara frontal tradicional de 50 megapíxeles para fotografías rápidas.

La pantalla LTPO OLED mide 6,31 pulgadas con 120 hercios de refresco, acompañada por el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. La estructura suma una batería de 7.060 mAh con recarga por cable de 120 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios para sostener el consumo motriz. El terminal registra un peso de 248 gramos y un espesor de 9,6 milímetros con certificación IP54 contra salpicaduras. La empresa ofrece la versión de 12 GB de RAM a 10.000 yuanes, mientras que la edición de 16 GB alcanza los 13.000 yuanes en tiendas autorizadas.

Con esta apuesta, la firma Honor explora alternativas creativas frente a los esquemas convencionales de la industria móvil. La integración del mecanismo de gimbal consolida a este teléfono como una opción singular para la producción de video y la experimentación tecnológica.