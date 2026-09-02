Xiaomi le copia a Samsung una de las funciones más solicitadas

La empresa Xiaomi prepara Smart Privacy Display para blindar la pantalla de miradas ajenas y competir frente a Samsung.

La privacidad visual sobre los teléfonos móviles suma avances técnicos relevantes para el uso en espacios públicos compartidos. A través de la función Privacy Display, la compañía Xiaomi prepara una herramienta para proteger la pantalla frente a miradas indiscretas, siguiendo una línea similar a la implementada por Samsung en sus terminales prémium para evitar filtraciones de datos sensibles.

El sistema se detectó en una compilación global del software de la marca y apunta a debutar en sus próximos modelos insignia. La solución técnica recurre a un control minucioso sobre los píxeles del panel y suma sensores ópticos frontales para identificar la presencia de observadores no autorizados alrededor del usuario.

Modos de activación y control de ángulos en Privacy Display La herramienta contempla tres alternativas operativas para ajustarse a las necesidades de cada momento. La primera opción activa una protección global sobre todo el sistema operativo, reduciendo los ángulos laterales de visión y desactivando la detección ocular para moderar el consumo eléctrico del panel.

La tecnología Privacy Display limita la visibilidad lateral de la información en el teléfono. Ximi Time La segunda modalidad habilita el filtro de forma selectiva en aplicaciones específicas con datos confidenciales, como Gmail, Mensajes, Contactos o Notas. Bajo este esquema, los sensores frontales monitorean el entorno y emiten una alerta visual inmediata en caso de advertir que una persona cercana dirige sus ojos hacia el cristal frontal.

El sistema Privacy Display oscurece el panel para impedir que terceros lean los mensajes privados. Ximi Time Notificaciones privadas y tecnología de pantalla La tercera función aplica un filtro focalizado sobre las ventanas flotantes y los avisos emergentes de las aplicaciones compatibles. El mecanismo desenfoca el texto cuando la pantalla recibe miradas desde las esquinas, manteniendo la claridad de lectura únicamente para quien sostiene el celular de frente.