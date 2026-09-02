Xiaomi le copia a Samsung una de las funciones más solicitadas
La empresa Xiaomi prepara Smart Privacy Display para blindar la pantalla de miradas ajenas y competir frente a Samsung.
La privacidad visual sobre los teléfonos móviles suma avances técnicos relevantes para el uso en espacios públicos compartidos. A través de la función Privacy Display, la compañía Xiaomi prepara una herramienta para proteger la pantalla frente a miradas indiscretas, siguiendo una línea similar a la implementada por Samsung en sus terminales prémium para evitar filtraciones de datos sensibles.
El sistema se detectó en una compilación global del software de la marca y apunta a debutar en sus próximos modelos insignia. La solución técnica recurre a un control minucioso sobre los píxeles del panel y suma sensores ópticos frontales para identificar la presencia de observadores no autorizados alrededor del usuario.
Modos de activación y control de ángulos en Privacy Display
La herramienta contempla tres alternativas operativas para ajustarse a las necesidades de cada momento. La primera opción activa una protección global sobre todo el sistema operativo, reduciendo los ángulos laterales de visión y desactivando la detección ocular para moderar el consumo eléctrico del panel.
La segunda modalidad habilita el filtro de forma selectiva en aplicaciones específicas con datos confidenciales, como Gmail, Mensajes, Contactos o Notas. Bajo este esquema, los sensores frontales monitorean el entorno y emiten una alerta visual inmediata en caso de advertir que una persona cercana dirige sus ojos hacia el cristal frontal.
Notificaciones privadas y tecnología de pantalla
La tercera función aplica un filtro focalizado sobre las ventanas flotantes y los avisos emergentes de las aplicaciones compatibles. El mecanismo desenfoca el texto cuando la pantalla recibe miradas desde las esquinas, manteniendo la claridad de lectura únicamente para quien sostiene el celular de frente.
Esta propuesta técnica responde a una demanda creciente de seguridad en entornos concurridos como el transporte público o salas de espera. La gestión óptica a nivel de subpíxeles permite atenuar el brillo lateral sin alterar la fidelidad de los colores que percibe el usuario principal.
Disponibilidad territorial y la competencia con Samsung
Aunque las primeras demostraciones se registraron sobre una versión de software internacional, ciertas configuraciones avanzadas permanecen restringidas al mercado de China. Las opciones vinculadas con la privacidad por páginas y los grupos del asistente virtual Xiao AI continúan en período de prueba interna antes de su distribución exterior.
El desarrollo sitúa a la marca en competencia directa frente a las soluciones de seguridad que Samsung ofrece en sus paneles de última generación. La firma surcoreana lidera diversas innovaciones en visualización móvil, lo que impulsa a otros fabricantes a igualar estas herramientas de resguardo personal en sus catálogos de alta gama.
Próximos pasos técnicos y evaluación en Xiaomi
La compañía aún no confirmó el modelo exacto de teléfono insignia que estrenará este desarrollo de manera oficial en las tiendas. Los especialistas prevén que la función llegará integrada dentro de las próximas actualizaciones del sistema operativo HyperOS.
Con la prueba activa de Privacy Display, la empresa Xiaomi busca consolidar la seguridad de la pantalla en situaciones cotidianas. La propuesta equipara el estándar de protección que ofrece Samsung y brinda alternativas confiables para resguardar la intimidad digital frente a terceros.