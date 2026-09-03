Xiaomi 18 Fold: exhiben el nuevo plegable de gama alta en la feria IFA 2026

La empresa Xiaomi mostró en público el Xiaomi 18 Fold con chip XRING O3 antes de su presentación en la gama alta.

La feria tecnológica internacional de Berlín reúne los anuncios más esperados de la industria móvil de cara al cierre de año. En este marco, el público conoció el nuevo Xiaomi 18 Fold, un teléfono flexible desarrollado por la compañía Xiaomi para competir en la gama alta con un procesador propio y un diseño exterior completamente renovado.

La exhibición del equipo tuvo lugar detrás de una vitrina de cristal antes de su evento formal de lanzamiento de la próxima semana. El primer aspecto que llamó la atención de los asistentes fue el tono rojo brillante de su chasis, una variante cromática intensa que muestra acabados más vivos en persona respecto de las imágenes difundidas por internet.

El Xiaomi 18 Fold muestra un formato ancho inspirado en las libretas de viaje. Imagen generada con IA Diseño ergonómico y esquinas redondeadas en el Xiaomi 18 Fold El dispositivo adopta una silueta ancha y corta con proporciones similares a las de un pasaporte, una tendencia de diseño que ya generó debate en el mercado con el Samsung Galaxy Z Fold8. Sin embargo, este modelo se diferencia por integrar esquinas más curvadas para favorecer el agarre continuo y evitar molestias en la palma de la mano.

Esta curvatura genera un efecto particular sobre la pantalla externa de cobertura, cuyo panel de 5,38 pulgadas presenta un sector recto sobre el lateral izquierdo y ángulos curvos sobre el costado derecho. Los marcos frontales lucen delgados para maximizar el área de interacción rápida sin abrir la estructura.

Pantalla interior y módulo de cámaras del teléfono Al extender la unidad, el panel flexible principal alcanza una superficie de 7,58 pulgadas con bordes ajustados. Desde la mayoría de los ángulos visuales del stand, el pliegue central resulta difícil de percibir a simple vista, lo que evidencia avances en la ingeniería de la bisagra interna para reducir las marcas en el cristal plástico.