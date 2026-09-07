El Samsung Galaxy A57 baja de precio y es el mejor descuento de septiembre en Mercado Libre

El mercado de smartphones de gama media alta continúa sumando alternativas para quienes buscan un teléfono con buenas prestaciones sin dar el salto a los modelos premium más costosos. En ese segmento aparece el Samsung Galaxy A57 5G , un equipo que combina una pantalla de alta calidad, cámaras versátiles, conectividad 5G y varios años de actualizaciones.

El dispositivo fue anunciado oficialmente el 25 de marzo de 2026 y llegó a las tiendas de Argentina en mayo. Ahora, pocos meses después de su lanzamiento, aparece con un importante descuento en Mercado Libre , una oportunidad que puede resultar atractiva para quienes estaban esperando una rebaja para renovar el celular.

Uno de los principales atractivos del Galaxy A57 5G está en su pantalla. Samsung incorporó un panel Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas , con resolución Full HD+ de 2340 x 1080 píxeles y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz.

Esta característica permite obtener desplazamientos más fluidos al navegar por redes sociales, páginas web o menús, además de mejorar la experiencia al reproducir contenido multimedia y utilizar videojuegos compatibles.

El diseño también busca acercarse a la estética de los teléfonos de segmentos superiores. El equipo cuenta con un cuerpo delgado y una parte trasera con acabado de cristal brillante. A esto se suma la certificación IP68, que ofrece protección frente al polvo y al agua bajo las condiciones establecidas por el fabricante.

Samsung ofrece en este smartphone una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica para fotografías nítidas. Samsung

Procesador, memoria y almacenamiento

En el interior del teléfono se encuentra el procesador Exynos 1680, un chip de ocho núcleos capaz de alcanzar velocidades de hasta 2,9 GHz. Además, el Galaxy A57 5G incorpora 8 GB de memoria RAM.

El almacenamiento también ofrece distintas alternativas: 128, 256 o 512 GB. Esta variedad permite elegir una configuración acorde con las necesidades de cada usuario, desde quienes utilizan el teléfono principalmente para redes sociales y aplicaciones hasta aquellos que almacenan grandes cantidades de fotografías, videos y juegos.

Otro punto interesante es el soporte de software. Samsung ofrece hasta seis años de actualizaciones, una característica especialmente relevante para quienes pretenden conservar el teléfono durante varios años sin quedar rápidamente desactualizados.

El Samsung Galaxy A57 5G aparece con 29% de descuento y una importante rebaja en Mercado Libre. Samsung

Cámaras y batería para el uso diario

En el apartado fotográfico, el Galaxy A57 5G apuesta por un sistema trasero triple. La cámara principal utiliza un sensor de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), acompañado por un ultra gran angular de 12 MP y una cámara macro de 5 MP.

Para selfies y videollamadas, el equipo incorpora una cámara frontal de 12 MP con Super HDR. Además, permite grabar video en resolución 4K a 30 cuadros por segundo con estabilización.

La batería tiene una capacidad de 5.000 mAh y admite carga rápida de hasta 45 W. En conectividad, el teléfono ofrece 5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth y puerto USB Tipo-C. También incluye lector de huellas integrado en la pantalla y el sistema de seguridad Samsung Knox.

El Samsung Galaxy A57 5G está de oferta en Mercado Libre

El precio es uno de los aspectos que más cambia la ecuación para quienes están evaluando comprar este smartphone. El Samsung Galaxy A57 5G tenía un precio anterior de $1.199.999, pero actualmente aparece publicado en Mercado Libre por $841.305. Esto representa un 29% de descuento, con una diferencia de más de $350.000 respecto del valor anterior. Además, la publicación permite acceder a 6 cuotas de $189.279, según las condiciones indicadas para la oferta.

Por sus características, el Galaxy A57 5G apunta a quienes buscan un teléfono equilibrado, con una pantalla AMOLED de 120 Hz, cámara principal estabilizada, batería de 5.000 mAh, conectividad 5G y un período prolongado de actualizaciones.