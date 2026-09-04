El iPhone 15 se consigue en oferta en Mercado Libre y sorprende por su nuevo precio

Si estás buscando un iPhone y querés acceder a un modelo de Apple sin pagar el precio de uno nuevo, Mercado Libre ofrece una alternativa que puede resultar atractiva. Se trata del iPhone 15 de 128 GB, un equipo que actualmente se consigue por $695.768 y que mantiene buena parte de las características que hicieron de este modelo uno de los más destacados de la marca.

La principal particularidad de esta oferta es que el iPhone 15 es reacondicionado. Según la descripción publicada en Mercado Libre , se encuentra en “excelentes” condiciones: cuenta con más del 80% de capacidad de batería, una pantalla sin detalles ni imperfecciones y solamente presenta marcas de uso sutiles.

Es decir, no se trata de un equipo nuevo. Es un producto que tuvo un uso previo y que fue inspeccionado o reparado para comprobar su funcionamiento. Además, puede no incluir los accesorios ni el empaque original. Este detalle es importante para evaluar si el precio realmente representa una buena oportunidad.

El iPhone 15 conserva uno de los puntos fuertes tradicionales de Apple : una pantalla de gran calidad en un formato relativamente compacto . Incorpora un panel OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, con una resolución de 2556 x 1179 píxeles y una densidad de 460 píxeles por pulgada.

El brillo alcanza los 1.000 nits en condiciones normales, llega a 1.600 nits con contenido HDR y puede alcanzar hasta 2.000 nits en exteriores. Esto permite visualizar el contenido con mayor comodidad incluso cuando hay mucha luz ambiental.

Otro cambio importante es la incorporación de Dynamic Island, que reemplaza al notch tradicional y permite mostrar alertas, información y determinadas actividades en tiempo real.

En cuanto a la construcción, Apple utiliza Ceramic Shield en el frente, vidrio tintado en masa en la parte posterior y marcos de aluminio. También cuenta con certificación IP68, que ofrece protección frente al agua y el polvo.

El iPhone 15 reacondicionado garantiza más del 80% de batería y una pantalla sin detalles ni imperfecciones. Apple

El A16 Bionic sigue siendo una apuesta sólida

En materia de rendimiento, el iPhone 15 utiliza el chip A16 Bionic, acompañado por 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Esta última capacidad no puede ampliarse mediante tarjetas microSD, por lo que conviene tener en cuenta el espacio disponible si se almacenan muchos videos, fotografías o aplicaciones.

El procesador permite mover con fluidez las aplicaciones y funciones habituales del sistema operativo de Apple, además de ofrecer potencia suficiente para tareas más exigentes.

En conectividad, el equipo es compatible con 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y NFC, mientras que también incorpora un chip Ultra Wideband de segunda generación. Otro de los cambios relevantes frente a generaciones anteriores es la presencia del puerto USB-C, aunque funciona bajo el estándar USB 2.0.

La cámara principal del iPhone 15 alcanza 48 MP y permite capturar fotografías con gran detalle. Shutterstock

Una cámara principal de 48 MP

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes del iPhone 15. En la parte trasera incorpora una cámara principal de 48 MP, con apertura ƒ/1.6 y estabilización, que permite obtener imágenes con un buen nivel de detalle y ofrece además un zoom óptico de 2x de calidad.

La acompaña una cámara ultra gran angular de 12 MP, que permite ampliar el campo de visión para paisajes, fotografías grupales y otras situaciones en las que se necesita abarcar una escena más amplia.

Para selfies y videollamadas aparece una cámara frontal TrueDepth de 12 MP, con apertura ƒ/1.9 y compatibilidad con Face ID.

En video, el equipo puede grabar hasta 4K HDR a 60 cuadros por segundo y también ofrece Modo Cine en resolución 4K, una alternativa interesante para quienes utilizan el teléfono como herramienta de creación de contenido.

Este iPhone 15 conserva una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y Dynamic Island pese a no ser nuevo. Shutterstock

Batería, carga y el precio de la oferta

Apple promete hasta 20 horas de reproducción de video con una carga. El iPhone 15 también incorpora compatibilidad con carga inalámbrica MagSafe de hasta 15W y Qi2, además de utilizar USB-C para la carga mediante cable.

Ahora bien, el punto que puede definir la compra está en el estado del equipo. Al tratarse de un producto reacondicionado, la publicación indica una capacidad de batería superior al 80%, pero no necesariamente equivalente a la de un iPhone nuevo.

Por $695.768, el iPhone 15 representa una alternativa para quienes quieren ingresar al ecosistema de Apple con un modelo relativamente reciente y características todavía competitivas. La pantalla OLED, el A16 Bionic, la cámara principal de 48 MP, Dynamic Island y el puerto USB-C son algunos de sus principales argumentos.

La clave está en aceptar las condiciones propias de un reacondicionado: puede presentar pequeñas marcas de uso, tener una batería con desgaste y no incluir el embalaje o los accesorios originales. Para quienes priorizan el precio por encima de estrenar el dispositivo, la oferta puede resultar especialmente interesante.