El Motorola Edge 60 Pro presenta la mejor oferta de la semana en Mercado Libre

Si estás pensando en cambiar el celular y buscás un equipo potente, con buena cámara y una batería capaz de durar todo el día, el Motorola Edge 60 Pro aparece como una de las alternativas más interesantes. El modelo de 512 GB atraviesa una fuerte baja de precio en Mercado Libre y queda por debajo de los $800.000.

El Motorola Edge 60 Pro es uno de los teléfonos más completos de la marca dentro de la gama alta. Su propuesta combina una pantalla de gran calidad, un procesador potente, un sistema fotográfico versátil y una batería de 6.000 mAh que se complementa con carga rápida de 90W.

Actualmente, el equipo se ofrece con un precio que sorprende a más de un comprador de la tienda digital y una alternativa de financiación de 6 cuotas. Por sus características, el precio se convierte en uno de los principales argumentos para quienes buscan renovar su celular sin resignar prestaciones.

Uno de los primeros puntos que se destacan en el Edge 60 Pro es su pantalla pOLED de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz . Esta combinación permite una experiencia especialmente fluida al navegar, utilizar redes sociales, mirar videos o jugar.

El Motorola Edge 60 Pro incorpora una pantalla pOLED de 6,7 pulgadas y refresco de 120 Hz.

El brillo máximo anunciado llega hasta los 4.500 nits, una cifra pensada para facilitar la visualización incluso en exteriores con mucha iluminación. A esto se suma el formato del panel, que busca ofrecer una experiencia más inmersiva para consumir contenido multimedia.

En el interior, Motorola apuesta por el MediaTek Dimensity 8350 Extreme, un procesador fabricado en 4 nanómetros. Está acompañado por 12 GB de RAM, con posibilidad de ampliación virtual, y 512 GB de almacenamiento interno. Esta capacidad resulta especialmente atractiva para quienes acumulan fotografías, videos, aplicaciones y archivos y no quieren depender permanentemente de la nube.

La batería del Motorola Edge 60 Pro alcanza 6.000 mAh y suma carga rápida TurboPower de 90W. Motorola

Una cámara que apuesta por la versatilidad

El apartado fotográfico también ocupa un lugar central en este modelo. El Edge 60 Pro incorpora una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) y sensor Sony LYTIA, una combinación orientada a conseguir fotografías más definidas y estables.

El conjunto trasero se completa con un gran angular y macro de 50 MP, además de un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3x. La presencia de diferentes distancias focales permite utilizar el teléfono en situaciones muy variadas, desde paisajes y fotografías grupales hasta retratos o tomas más cercanas.

En el frente aparece otro sensor de 50 MP, una resolución elevada para una cámara destinada principalmente a selfies y videollamadas.

Una batería que marca la diferencia

Si hay una característica que puede inclinar la balanza a favor del Edge 60 Pro es su batería. Motorola incorporó una capacidad de 6.000 mAh, superior a la que ofrecen muchos modelos de la gama alta. Además, cuenta con tecnología de carga rápida TurboPower de 90W, que permite recuperar energía en poco tiempo. También suma carga inalámbrica de 15W y carga inversa, una función que permite utilizar el teléfono para proporcionar energía a otros dispositivos compatibles.

El equipo llega con Android 15 y conectividad 5G, Wi-Fi y Bluetooth. También incluye Smart Connect, una herramienta que permite vincular el teléfono con computadoras y pantallas compatibles para ampliar las posibilidades de uso.

Motorola refuerza la resistencia del Edge 60 Pro con certificaciones IP68, IP69 y estándar militar MIL-STD-810H. Motorola

Resistencia para el uso diario

El Motorola Edge 60 Pro no solo busca destacarse por su rendimiento. También incorpora un nivel de resistencia poco habitual dentro de los smartphones convencionales.

El equipo cuenta con certificaciones IP68 e IP69, que le brindan protección frente al polvo y el agua, además de resistencia frente a determinadas condiciones de exposición. A esto se suma el cumplimiento del estándar militar MIL-STD-810H, pensado para soportar golpes y diferentes situaciones ambientales exigentes.

Con este conjunto de características, el Edge 60 Pro apunta a usuarios que buscan un teléfono completo y preparado para varios años de uso. La pantalla de 120 Hz, los 12 GB de RAM, los 512 GB de almacenamiento, las cámaras de alta resolución y la batería de 6.000 mAh conforman una propuesta equilibrada.

Y el dato que termina de darle atractivo a la oferta es su precio: $799.999 en Mercado Libre, con la posibilidad de abonarlo en 6 cuotas de $179.986. Para quienes buscan un celular de gama alta y priorizan batería, almacenamiento y cámara, el Motorola Edge 60 Pro se presenta como una de las alternativas a tener en cuenta.