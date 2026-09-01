¿Vas a cambiar el celular? Motorola te ofrece uno por menos de $160.000 en Mercado Libre

Cambiar el celular no siempre implica tener que desembolsar una suma elevada. Dentro de la gama de entrada existen equipos que buscan ofrecer las funciones esenciales para el día a día, pero incorporando algunas características que hasta hace poco estaban reservadas para modelos más costosos. En ese segmento aparece el Motorola Moto G06 de 64 GB, un celular pensado para quienes utilizan el teléfono principalmente para navegar por internet, comunicarse, utilizar redes sociales, mirar videos y ejecutar aplicaciones cotidianas. Por eso Motorola te ofrece uno por menos de $160.000 en Mercado Libre y un 40% de descuento.

Uno de sus principales atractivos está en la pantalla. El equipo incorpora un panel LCD de 6,88 pulgadas con resolución HD+ de 720 x 1640 píxeles , un tamaño que lo convierte en una alternativa interesante para quienes prefieren displays grandes.

Las dimensiones permiten aprovechar mejor el contenido multimedia y facilitan la lectura de páginas web o documentos, aunque la resolución HD+ deja claro que Motorola buscó mantener el dispositivo dentro de un segmento accesible.

El Moto G06 está equipado con un MediaTek Helio G81, un procesador de ocho núcleos que alcanza una velocidad de hasta 2,0 GHz . Se trata de un componente pensado para ofrecer un rendimiento adecuado en las actividades habituales.

El dispositivo cuenta además con 4 GB de memoria RAM física, aunque Motorola incorpora su tecnología RAM Boost, que permite utilizar parte del almacenamiento interno como memoria virtual y alcanzar hasta 12 GB en determinadas configuraciones.

Esta función puede ayudar a mantener abiertas más aplicaciones y mejorar la experiencia cuando se alterna entre distintos programas, aunque la RAM virtual no reemplaza completamente a la memoria RAM física. En cuanto al almacenamiento, el modelo ofrece 64 GB internos, una capacidad que puede resultar suficiente para un usuario que no acumule demasiadas aplicaciones o archivos. Además, existe la posibilidad de ampliar el espacio mediante una tarjeta microSD.

Uno de sus principales atractivos de este celular está en la pantalla. Motorola

Cámara de 50 MP y batería para dos días

En el apartado fotográfico, Motorola apuesta por una cámara principal de 50 megapíxeles con inteligencia artificial. El sensor está acompañado por una cámara frontal de 8 MP para selfies y videollamadas.

La cámara principal busca ofrecer fotografías con un nivel de detalle adecuado para el uso cotidiano, especialmente cuando las condiciones de iluminación son favorables. La inteligencia artificial también forma parte del procesamiento de las imágenes, con el objetivo de mejorar automáticamente determinados resultados.

Pero si hay una característica que puede marcar la diferencia en este segmento es la autonomía. El Moto G06 incorpora una batería de 5.200 mAh, una capacidad considerable para un teléfono de estas características. Motorola asegura que puede ofrecer hasta dos días de uso prolongado, aunque la duración real dependerá del brillo de la pantalla, las aplicaciones utilizadas y el tipo de conexión.

El teléfono también suma conectividad 4G, Bluetooth y Wi-Fi, además de lector de huellas dactilares ubicado en el lateral y reconocimiento facial. A esto se agrega certificación IP64, que proporciona resistencia frente al polvo y al agua.

Motorola presenta una alternativa económica con 64 GB, pantalla de 6,88 pulgadas y autonomía prolongada para usuarios. Motorola

Un precio que lo convierte en una opción atractiva

Por sus características, el Moto G06 apunta a quienes necesitan un celular funcional sin pagar de más. La pantalla grande, la batería de 5.200 mAh y la cámara de 50 MP son algunos de los argumentos principales de una propuesta que se mantiene enfocada en la gama de entrada.

El equipo también incorpora herramientas de seguridad como el lector de huellas y el reconocimiento facial, dos funciones que aportan comodidad al momento de desbloquear el dispositivo y proteger la información personal.

En Mercado Libre, el Motorola Moto G06 de 64 GB aparece actualmente con un precio de $155.999, frente a los $259.999 que costaba anteriormente. Esto representa un 40% de descuento. Además, la publicación permite acceder a 6 cuotas de $35.097, una alternativa que puede facilitar la compra para quienes buscan renovar su teléfono sin realizar todo el desembolso de una sola vez.