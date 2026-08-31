Por poco mas de $250.000 te llevas uno de los mejores Samsung de este 2026 en Mercado Libre

Dentro del amplio catálogo de teléfonos de Samsung , la familia Galaxy A se caracteriza por ofrecer dispositivos destinados a quienes buscan cubrir las necesidades habituales sin tener que desembolsar el dinero que exige un modelo de gama media o alta.

El Samsung Galaxy A07 de 128 GB se ubica precisamente en ese segmento. Es un smartphone pensado para tareas como navegar por Internet, utilizar redes sociales, enviar mensajes, reproducir contenido multimedia, realizar videollamadas y utilizar las aplicaciones más habituales.

Su propuesta no busca competir con los teléfonos más potentes del mercado, sino ofrecer un conjunto equilibrado de características para quienes priorizan la autonomía, una pantalla amplia y suficiente espacio para almacenar fotografías, videos y aplicaciones.

En este sentido, el Galaxy A07 puede resultar especialmente interesante como primer smartphone, teléfono secundario o equipo para usuarios que no necesitan un hardware preparado para tareas exigentes.

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo es su pantalla de 6,7 pulgadas con resolución HD+ . Según la versión, el panel puede alcanzar una tasa de refresco de hasta 90 Hz, lo que permite una experiencia más fluida al desplazarse por menús, páginas web y redes sociales.

El tamaño del display también juega a favor de quienes utilizan el celular para consumir contenido. Ver videos, leer noticias o recorrer redes sociales resulta más cómodo en una pantalla de grandes dimensiones.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes. El Galaxy A07 incorpora una batería de 5.000 mAh, una capacidad que se ha convertido en una de las características más buscadas en teléfonos económicos.

Para un usuario que realiza un uso moderado, esta batería permite afrontar buena parte de la jornada sin tener que estar constantemente pendiente del cargador. La duración final, como es lógico, dependerá del brillo de la pantalla, la conectividad utilizada y las aplicaciones que permanezcan activas.

El Samsung Galaxy A07 incorpora cámara principal de 50 MP para capturar fotografías cotidianas con buena iluminación. Samsung

Procesador, memoria y espacio para guardar archivos

Este Galaxy A07 cuenta con un procesador MediaTek Helio, con variantes que incorporan un chip de ocho núcleos capaz de alcanzar hasta 2,2 GHz. Está acompañado por 4 GB de memoria RAM, con la posibilidad de ampliar virtualmente esta capacidad en determinados modelos.

El conjunto está orientado a las actividades cotidianas y a una multitarea moderada. Por eso, quienes busquen un celular para videojuegos muy exigentes o aplicaciones profesionales deberían considerar alternativas de mayor potencia.

Donde sí ofrece una capacidad interesante es en el almacenamiento. El modelo cuenta con 128 GB de espacio interno, una cifra suficiente para guardar una cantidad considerable de aplicaciones, fotografías y videos.

Además, el almacenamiento puede ampliarse mediante una tarjeta microSD de hasta 1 TB o 2 TB, dependiendo de la versión. Esta posibilidad resulta especialmente útil para quienes suelen descargar contenido o conservar una gran cantidad de archivos en el teléfono.

El Samsung Galaxy A07 ofrece una batería de 5.000 mAh para afrontar jornadas completas sin recargas constantes. Samsung

Cámara de 50 MP, Android 15 y una oferta que mejora su propuesta

En el apartado fotográfico, Samsung incorpora una cámara principal de 50 MP, acompañada por un sensor de profundidad de 2 MP. En el frontal se encuentra una cámara de 8 MP destinada principalmente a selfies y videollamadas.

La configuración apunta a ofrecer resultados adecuados para fotografías cotidianas y publicaciones en redes sociales, especialmente en condiciones de buena iluminación. Como ocurre con otros equipos de esta categoría, la cantidad de megapíxeles no es el único factor que determina la calidad final de las imágenes.

El teléfono completa sus características con Android 15 y la interfaz One UI, además de conectividad 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth y puerto USB Tipo-C.

Con este conjunto, el Galaxy A07 presenta una propuesta equilibrada para quienes buscan un dispositivo sencillo, con buena autonomía y suficiente almacenamiento, sin necesidad de acceder a las prestaciones de las gamas superiores.

Actualmente, el Samsung Galaxy A07 de 128 GB aparece en Mercado Libre con un precio de $251.999, frente a un valor anterior de $349.999. La promoción representa un 28% de descuento y la publicación también ofrece la posibilidad de abonarlo en 6 cuotas de $56.695. Por ese valor, el Galaxy A07 se convierte en una alternativa a considerar dentro de la gama de entrada, especialmente para quienes priorizan una pantalla grande, batería de 5.000 mAh y la posibilidad de ampliar el almacenamiento.