El Samsung Galaxy S25 FE aparece en Mercado Libre con un 50% de descuento

Dentro del amplio catálogo de smartphones de Samsung , la familia Galaxy FE se caracteriza por buscar un equilibrio entre prestaciones avanzadas y un precio más accesible que los modelos insignia. En ese segmento aparece el Galaxy S25 FE de 256 GB en Mercado Libre , un equipo que combina una pantalla de alta calidad, cámaras versátiles, buen rendimiento y funciones de inteligencia artificial.

El teléfono apuesta por un diseño delgado y resistente, además de incorporar características que suelen estar presentes en dispositivos de categorías superiores. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, el procesador Exynos 2400 y la compatibilidad con redes 5G forman parte de una propuesta pensada para usuarios que buscan un celular completo.

A esto se suma la integración de Galaxy AI, el conjunto de herramientas de inteligencia artificial de Samsung , que amplía las posibilidades del dispositivo tanto para tareas cotidianas como para trabajar con imágenes y contenido.

Uno de los aspectos que más se destacan del Samsung Galaxy S25 FE es su pantalla . El dispositivo incorpora un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ de 2340 x 1080 píxeles.

La tasa de refresco de 120 Hz permite disfrutar de desplazamientos más fluidos al navegar por Internet, utilizar redes sociales o recorrer diferentes aplicaciones. También resulta especialmente útil para consumir contenido multimedia y jugar.

El brillo pico alcanza los 1.900 nits, una característica que ayuda a mantener una buena visualización cuando el teléfono se utiliza en exteriores o bajo condiciones de mucha iluminación. En cuanto a su construcción, el equipo tiene un grosor de apenas 7,4 milímetros y pesa 190 gramos. Además, incorpora cristal Gorilla Glass Victus+ y certificación IP68 contra el polvo y el agua.

El Samsung Galaxy S25 FE destaca por sus cámaras, batería de 4.900 mAh y carga rápida de 45 W. Shutterstock

Exynos 2400, 8 GB de RAM y 256 GB

En materia de rendimiento, el Galaxy S25 FE está equipado con un procesador Exynos 2400 fabricado bajo un proceso de 4 nanómetros y acompañado por 8 GB de memoria RAM. La configuración está orientada a ofrecer un funcionamiento fluido en las actividades habituales, como navegar, utilizar redes sociales, reproducir contenido y ejecutar diferentes aplicaciones. También permite afrontar tareas más exigentes gracias a la combinación del procesador y la memoria disponible.

El almacenamiento interno alcanza los 256 GB, una capacidad que ofrece espacio para conservar fotografías, videos, aplicaciones y documentos sin tener que recurrir constantemente a almacenamiento externo.

El sistema operativo utiliza One UI basado en Android e integra las funciones de Galaxy AI. En conectividad, el teléfono es compatible con 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 y NFC. También admite Dual SIM mediante Nano SIM y eSIM.

Un sistema de cámaras preparado para diferentes situaciones

El apartado fotográfico es otro de los puntos destacados del Samsung Galaxy S25 FE. En la parte posterior incorpora tres sensores que permiten cubrir diferentes tipos de fotografías.

La cámara principal tiene 50 megapíxeles, apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen (OIS). Está acompañada por un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x y OIS.

Esta configuración permite utilizar el teléfono tanto para fotografías generales como para capturar paisajes o acercarse a objetos y personas sin depender exclusivamente del zoom digital.

En la parte frontal, el equipo incorpora una cámara de 12 MP destinada principalmente a selfies y videollamadas, con funciones de inteligencia artificial para mejorar el procesamiento de las imágenes.

La autonomía también ocupa un lugar importante. El teléfono cuenta con una batería de 4.900 mAh, compatible con carga rápida de 45 W mediante cable y carga inalámbrica de 25 W.

Samsung ofrece el Galaxy S25 FE con un descuento del 53% en Mercado Libre durante esta promoción. Samsung

El Galaxy S25 FE aparece con 50% de descuento en Mercado Libre

El dato que termina de darle atractivo a la propuesta aparece al momento de revisar su precio en Mercado Libre. El Samsung Galaxy S25 FE de 256 GB figura actualmente a $1.142.563, frente a un precio anterior de $2.438.318.

La diferencia representa un 53% de descuento, una rebaja considerable para un smartphone que reúne pantalla Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, procesador Exynos 2400, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y un sistema de cámaras compuesto por tres sensores. La publicación también ofrece la posibilidad de financiar la compra en 6 cuotas de $257.057, una alternativa para quienes prefieren distribuir el desembolso.