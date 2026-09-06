El Samsung Galaxy Watch Ultra2 tiene un descuentazo en Mercado Libre y es la mejor oferta del día

Samsung se consolidó como una de las marcas más importantes del mercado tecnológico y sus smartwatch se convirtieron en una alternativa cada vez más completa para quienes buscan algo más que recibir notificaciones en la muñeca. En Mercado Libre , además, suelen aparecer oportunidades para acceder a sus dispositivos con descuentos y financiación, como ocurre ahora con uno de sus modelos más avanzados.

El Galaxy Watch Ultra2 está pensado para usuarios que llevan el entrenamiento y las actividades al aire libre al límite. Su construcción de titanio, cristal de zafiro, GPS de doble frecuencia y una amplia variedad de sensores lo convierten en un smartwatch preparado para acompañar desde una rutina de gimnasio hasta actividades como escalada o buceo. A esto se suma una pantalla de gran brillo y funciones orientadas al seguimiento de la salud y el descanso.

Uno de los principales argumentos del Galaxy Watch Ultra2 está en su construcción. La caja está fabricada en titanio , mientras que la malla es de silicona con diseño Mesh, una combinación que busca ofrecer resistencia sin resignar comodidad durante el uso cotidiano.

El Galaxy Watch Ultra2 de Samsung combina titanio, cristal de zafiro y resistencia para condiciones extremas.

El reloj fue desarrollado para soportar condiciones exigentes: puede funcionar con temperaturas de hasta 55 °C, altitudes de hasta 9000 metros y una presión de agua de hasta 10 ATM. El cristal de zafiro aporta una capa adicional de protección frente a golpes y rayones.

Su propuesta apunta especialmente a quienes practican deportes y actividades al aire libre. Incluso bajo un sol intenso, la pantalla puede alcanzar los 5000 nits de brillo, lo que facilita consultar información durante un entrenamiento sin tener que buscar constantemente una zona de sombra.

Samsung ofrece con el Galaxy Watch Ultra2 un smartwatch diseñado para acompañar entrenamientos y actividades exigentes. Samsung

Potencia y batería para acompañar el entrenamiento

En el interior aparece uno de los grandes cambios de esta generación: el procesador Snapdragon Elite de 3 nm. Su objetivo no es solamente ofrecer mayor velocidad, sino también administrar mejor el consumo energético para prolongar la autonomía.

El Galaxy Watch Ultra2 promete hasta 20 horas de monitoreo continuo del entrenamiento con GPS activado, una cifra especialmente interesante para quienes realizan actividades prolongadas. El GPS de doble frecuencia utiliza las bandas L1 y L5 para mejorar la precisión de la ubicación, incluso en zonas urbanas donde los edificios pueden dificultar la señal.

El reloj también incorpora herramientas específicas para entrenamiento. Es posible crear rutinas personalizadas con calentamientos, descansos y períodos de recuperación, además de comparar el rendimiento actual con registros anteriores para intentar superar marcas personales.

El smartwatch de Samsung permite monitorear frecuencia cardíaca, sueño, composición corporal y diferentes métricas deportivas. Samsung

Salud, sueño y funciones inteligentes

El apartado de salud es otro de los puntos fuertes del Galaxy Watch Ultra2. El dispositivo permite controlar diferentes signos vitales, registrar la frecuencia cardíaca, analizar el sueño y consultar un Energy Score para conocer cómo llega el usuario al comienzo de cada jornada.

También incorpora un sensor de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), capaz de estimar la composición corporal a partir del contacto con los dedos. De esta manera, permite establecer objetivos relacionados con el peso, la grasa corporal y la masa muscular.

Para quienes practican deportes acuáticos, el reloj ofrece además métricas específicas de buceo. Y cuando las manos están ocupadas, los controles mediante gestos permiten responder una llamada, tomar una fotografía o activar una alarma con un simple movimiento. A estas funciones se suma Lift To Speak, que permite acceder de manera más directa al asistente virtual. El resultado es un dispositivo que busca combinar seguimiento deportivo, monitoreo de salud y herramientas inteligentes en un mismo equipo.

Samsung incorporó GPS de doble frecuencia para mejorar la precisión durante entrenamientos y actividades al aire libre. Samsung

El descuento en Mercado Libre

Todas estas prestaciones ubican al Galaxy Watch Ultra2 dentro del segmento más avanzado de los relojes inteligentes de Samsung. Por eso, el precio se vuelve un factor importante al momento de evaluar la compra.

En Mercado Libre, el dispositivo figura actualmente a $1.317.260, después de aplicar un 23% de descuento sobre un precio anterior de $1.720.000. Además, aparece una alternativa de financiación de seis cuotas de $296.361.

La rebaja puede convertirlo en una opción interesante para quienes buscan un smartwatch premium, especialmente si necesitan resistencia para actividades exigentes y valoran contar con herramientas avanzadas de entrenamiento, GPS, salud y descanso.