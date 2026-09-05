Los tres mejores iPhone que podés comprar en Mercado Libre si estás pensando en cambiar el tuyo

Cambiar un iPhone no siempre significa apostar por el modelo más nuevo. Con la variedad de equipos disponibles en Mercado Libre , también es posible encontrar alternativas de generaciones anteriores que todavía ofrecen un muy buen rendimiento, buenas cámaras y varios años de actualizaciones. La clave está en elegir el modelo que mejor equilibre precio, prestaciones y vida útil.

En este escenario, hay tres opciones de iPhone que se destacan especialmente para quienes quieren renovar su celular sin dar un salto excesivo en el presupuesto: el iPhone 14 , el iPhone 15 y el iPhone 16e . Cada uno apunta a un usuario diferente y presenta ventajas concretas frente a los otros, por lo que conocer sus características puede ser determinante antes de tomar una decisión.

El iPhone 14 de 128 GB continúa siendo una opción interesante para quienes buscan ingresar al ecosistema de Apple con un equipo que mantiene especificaciones competitivas. Su pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas ofrece una resolución de 2532 x 1170 píxeles y está protegida por Ceramic Shield.

En el interior incorpora el chip A15 Bionic, acompañado por 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Para tareas cotidianas, redes sociales, fotografía, reproducción de contenido y videojuegos, sigue ofreciendo un desempeño más que suficiente.

En fotografía cuenta con un sistema dual de 12 MP, compuesto por una cámara principal con apertura f/1.5 y estabilización óptica por desplazamiento del sensor y un ultra gran angular. La cámara frontal TrueDepth también es de 12 MP y permite grabar video en 4K HDR.

Otro punto a favor es su resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, además de Face ID, 5G, Wi-Fi 6 y compatibilidad con MagSafe.

En Mercado Libre aparece con un precio de $1.399.999, frente a un valor anterior de $1.997.639, lo que representa un 29% de descuento.

El iPhone 14 continúa siendo una alternativa atractiva para quienes buscan buen rendimiento sin gastar demasiado dinero. Apple

El iPhone 15 combina una cámara de 48 MP, Dynamic Island y USB-C para una experiencia completa. Shutterstock

iPhone 15: el equilibrio entre precio y prestaciones

El iPhone 15 de 128 GB representa uno de los puntos más interesantes de esta selección. Es una generación posterior al iPhone 14 y suma cambios importantes, entre ellos la Dynamic Island y el esperado puerto USB-C.

Su pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas alcanza un brillo máximo de 2000 nits en exteriores, mientras que el procesador A16 Bionic aporta un rendimiento superior al del iPhone 14.

La fotografía también da un salto. Su cámara principal de 48 MP permite obtener imágenes con mayor nivel de detalle y ofrece un zoom de 2x con calidad óptica mediante recorte del sensor. A esto se suma un ultra gran angular de 12 MP y una cámara frontal TrueDepth de 12 MP. También ofrece hasta 20 horas de reproducción de video, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y Face ID.

Su precio informado es de $1.395.000, con posibilidad de pagar en seis cuotas de $313.851. Por su relación entre prestaciones y precio, aparece como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan renovar su iPhone.

Este iPhone 15 conserva una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y Dynamic Island pese a no ser nuevo. Shutterstock

El iPhone 16e incorpora el potente chip A18 y ofrece mayor margen de vida útil. Apple

iPhone 16e: potencia para varios años

El iPhone 16e de 128 GB es la opción más moderna de las tres. Apunta a un segmento más accesible, incorpora el potente chip A18, acompañado por 8 GB de RAM. Su pantalla OLED Super Retina XDR mantiene las 6,1 pulgadas y una resolución de 2532 x 1170 píxeles, mientras que el sistema fotográfico está encabezado por una cámara Fusion de 48 MP, capaz de ofrecer un zoom de 2x con calidad óptica mediante recorte.

También incorpora USB-C, 5G, Face ID, Ceramic Shield y resistencia IP68. Además, es compatible con Apple Intelligence, un diferencial importante frente a los modelos anteriores.

Su principal punto a considerar es que no cuenta con MagSafe y mantiene una pantalla con frecuencia de actualización de 60 Hz. A cambio, ofrece el procesador más nuevo de esta comparativa y una mayor cantidad de RAM.

En Mercado Libre figura a $1.599.999, con un descuento del 19% respecto de su precio anterior de $1.993.150 y posibilidad de abonar en 12 cuotas de $133.333.

El iphone 16e combina una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con un diseño compacto, liviano y resistente. Imagen generada con IA

¿Cuál conviene comprar?

Los tres modelos tienen argumentos para ser una buena compra, pero la elección depende del perfil de cada usuario. El iPhone 14 es la alternativa más económica y todavía entrega una experiencia muy completa. El iPhone 15 aparece como el punto de equilibrio, especialmente por su cámara de 48 MP, Dynamic Island y USB-C.

El iPhone 16e, en cambio, es la apuesta para quienes quieren priorizar potencia y mayor margen de vida útil. Su chip A18 y compatibilidad con Apple Intelligence lo convierten en la opción más preparada para los próximos años.

Así, antes de elegir en Mercado Libre, no necesariamente hay que mirar solamente cuál es el iPhone más nuevo. Comparar generaciones, cámaras, procesador, conectividad y precio puede permitir encontrar un equipo que se adapte mucho mejor al bolsillo y a las necesidades de cada usuario.