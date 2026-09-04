Guía de teléfonos: los modelos que llegan en septiembre con iPhone, Xiaomi y Huawei

La industria tecnológica móvil concentra una cantidad récord de presentaciones oficiales durante las próximas cuatro semanas. A través de este calendario de teléfonos , los principales fabricantes globales disputan la atención de los usuarios, destacándose las novedades de la familia iPhone , los dispositivos plegables de Xiaomi y los anuncios técnicos adelantados por Huawei .

El adelantamiento de fechas responde a una reconfiguración general en las estrategias comerciales de las marcas. Más de veinte dispositivos debutarán en un mes marcado por la llegada de procesadores fabricados en dos nanómetros, acumuladores de gran capacidad y nuevos formatos de pantalla flexible para distintos rangos de precios.

La empresa estadounidense realizará su evento anual el 9 de septiembre, donde mostrará los modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Ambos equipos mantendrán paneles de 6,3 y 6,9 pulgadas, adoptando el procesador A20 Pro en dos nanómetros, doce gigabytes de memoria RAM, el módem C2 propietario y una reducción visible en la Isla Dinámica.

En paralelo, la atención estará puesta en su primer iPhone flexible, diseñado con una pantalla interna de 7,8 pulgadas y un panel exterior de 5,3 pulgadas. El equipo utilizará una estructura de aluminio y titanio, prescindirá del sensor Face ID en favor de Touch ID sobre el botón de encendido y costará más de 2.000 dólares.

Por su parte, Xiaomi estructura un calendario activo que iniciará con el estreno del modelo 18 Fold junto al procesador propio Xring O3 . El dispositivo integrará memoria RAM LPDDR6, una pantalla flexible de 7,6 pulgadas, un sensor óptico principal de 200 megapíxeles y una batería de 6.000 mAh con carga de 67 vatios.

Xiaomi lanzó su plegable formato "pasaporte". Imagen generada con IA

Hacia el final del mes, la firma asiática presentará la línea de teléfonos 18 Pro con el circuito integrado Snapdragon 8 Elite Gen 6. Esta serie sumará sensores SmartSens de 200 megapíxeles y un botón dedicado a la inteligencia artificial, acelerando su llegada a mercados internacionales tras conseguir homologaciones en diversos países.

La estrategia de lanzamientos y adelantos en Huawei

La marca Huawei confirmó para el 7 de septiembre la presentación del Mate XT 2, su tercer modelo con pantalla de pliegue triple. El equipo ofrecerá un panel extendido de 10,2 pulgadas, procesador Kirin 9050 Pro, una celda energética superior a los 6.000 mAh y versiones con hasta dos terabytes de almacenamiento acompañadas por un lápiz óptico.

Huawei Mate XT 2. Imagen generada con IA

Asimismo, la compañía adelantó el cronograma de la serie Mate 90 para competir directamente contra el ecosistema iPhone. Esta gama montará un procesador Kirin con diseño de transistores optimizado, cámaras con doble telefoto de diez aumentos ópticos y baterías de hasta 7.000 mAh sobre paneles Tandem OLED de 6,9 pulgadas.

Otras propuestas destacadas en el mercado internacional

El segmento se completará con los lanzamientos de Vivo mediante la serie X500, equipada con sensores ópticos desarrollados junto a Zeiss y pantallas diseñadas para reducir el desenfoque en el desplazamiento. A su vez, Honor oficializará la familia Magic 9 con herramientas de color cinematográfico provistas por la firma ARRI.

El sector también recibirá las propuestas de Oppo con su línea Find X10 provista de baterías de 8.000 mAh, la serie iQOO 16 orientada a videojuegos y los modelos F9 de Poco. De esta forma, las innovaciones de Xiaomi, el empuje de Huawei y la llegada del nuevo iPhone marcarán un período decisivo para la industria global.