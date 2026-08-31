Huawei Mate XT 2: anticipan el nuevo teléfono plegable triple de la marca

El mercado de dispositivos móviles prepara una nueva etapa en el desarrollo de pantallas flexibles para el segmento de alta gama. A través del Huawei Mate XT 2 , la empresa Huawei lanzará un teléfono triple con diseño de pliegue hacia adentro y el sistema operativo HarmonyOS 7 el próximo 7 de septiembre en China.

[Video 1: Video oficial de adelanto con el diseño del nuevo teléfono plegable]Epígrafe 1: El nuevo Huawei Mate XT 2 adopta un esquema de pliegue hacia el interior.

El anticipo audiovisual difundido por la firma confirma un cambio en la disposición estructural del equipo, pasando de un formato en forma de Z a un cierre en forma de U. Este mecanismo resguarda la superficie del panel interior contra rayones y caídas cotidianas durante el traslado.

La estructura del nuevo modelo apuesta por un mecanismo de cierre hacia adentro que optimiza la durabilidad de la pantalla central. La arquitectura reduce las marcas sobre los pliegues y sostiene un perfil compacto cuando el usuario lleva el equipo cerrado.

El formato extendido ofrece un área de trabajo similar a la de una tableta completa para tareas de multitarea y lectura de documentos. Esta solución física busca entregar versatilidad sin comprometer el grosor general del dispositivo.

El módulo de cámaras traseras mantiene una disposición similar a la serie Mate X7.

Procesador Kirin y autonomía del teléfono

En el plano del rendimiento, las filtraciones técnicas señalan la incorporación del procesador Kirin 9050 Pro, con opciones secundarias que mencionan el circuito Kirin 9030S. Esta configuración administrará los recursos del sistema con foco en la eficiencia térmica.

Para alimentar los tres paneles, la marca montará una batería con capacidad de 6.000 mAh. Esta celda energética sostendrá un uso prolongado y abastecerá el consumo demandado por la pantalla extendida en jornadas intensivas.

La carcasa del Huawei Mate XT 2 utiliza una bisagra doble para plegar tres paneles. Imagen generada con IA

Cámaras avanzadas y el arribo de HarmonyOS 7

El esquema óptico trasero adoptará sensores similares a los de la serie Mate X7, garantizando capturas de alta resolución en distintas condiciones de iluminación. El procesamiento de imagen mejorará los retratos y la toma de fotos nocturnas.

En el apartado de software, el dispositivo estrenará las funciones nativas de HarmonyOS 7. La plataforma sumará herramientas de inteligencia artificial para adaptar la interfaz de las aplicaciones según la cantidad de paneles desplegados en simultáneo.

Próximos anuncios y planes de la empresa Huawei

La presentación oficial del 7 de septiembre revelará las especificaciones completas de memoria, almacenamiento y los valores comerciales para el mercado asiático. La compañía mantiene la expectativa sobre una posible llegada del equipo a tiendas fuera de su país de origen.

Con este anuncio, Huawei consolida su catálogo de terminales plegables de última generación. El teléfono Huawei Mate XT 2 competirá en el segmento prémium mediante la integración de HarmonyOS 7 y una ingeniería de bisagras renovada.