PlayStation Plus sorprende en septiembre con 4 juegos gratis y un regalo especial para sus suscriptores

Sony busca mantener el atractivo de PlayStation Plus entre sus millones de suscriptores y prepara una propuesta diferente para septiembre . Aunque habitualmente los usuarios de los niveles Essential, Extra y Premium (Deluxe) reciben tres juegos mensuales, esta vez la compañía sumará un cuarto título.

La confirmación llegó a través del blog oficial de PlayStation , donde Sony reveló la nueva selección de juegos gratis que estará disponible durante septiembre . La propuesta combina géneros bastante diferentes: un RPG, un shooter táctico, un juego independiente y un título deportivo.

De esta manera, los suscriptores podrán acceder a Chained Echoes, Sniper Elite: Resistance, Wobbly Life y MLB The Show 26, sin tener que realizar un pago adicional más allá de la suscripción al servicio.

La incorporación de MLB The Show 26 resulta especialmente llamativa, ya que se trata de la entrega más reciente de la popular franquicia de béisbol desarrollada por uno de los estudios de Sony .

La selección de septiembre ofrece alternativas para distintos perfiles de jugadores . Sniper Elite: Resistance, disponible para PS5 y PS4, apuesta por la acción y el sigilo en una propuesta ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

PlayStation Plus renovará su catálogo mensual con títulos para PS5 y PS4 desde el próximo 1 de septiembre.

Por su parte, MLB The Show 26 llegará exclusivamente a PS5 y permitirá a los fanáticos del béisbol disfrutar de la entrega más reciente de la serie. Su presencia representa uno de los principales atractivos de la nueva tanda de juegos mensuales.

El catálogo se completa con Wobbly Life, disponible para PS5 y PS4, una propuesta independiente con una marcada orientación al humor y la exploración, y Chained Echoes, RPG que llegará para PS4 y que recibió elogios por su combinación de elementos clásicos del género con una presentación moderna.

Los cuatro títulos estarán disponibles desde el martes 1 de septiembre hasta el martes 5 de octubre de 2026.

Un regalo extra para los fanáticos del béisbol

La sorpresa de Sony no termina con los cuatro juegos. Los suscriptores de PlayStation Plus también podrán conseguir el bundle Jump Star para MLB The Show 26.

El paquete incluye cinco paquetes de The Show, un paquete de equipo y un paquete de inicio a elección. Estos contenidos ofrecen elementos especiales destinados, entre otras cosas, a personalizar a los personajes dentro del modo Road To The Show.

El bundle estará disponible desde principios de septiembre y podrá reclamarse hasta el 6 de octubre, por lo que los jugadores tendrán un margen adicional para aprovecharlo.

La estrategia resulta particularmente interesante porque Sony no solamente suma un título deportivo de lanzamiento relativamente reciente a los juegos mensuales, sino que también incorpora contenido adicional para quienes quieran profundizar su experiencia.

Antes de septiembre, todavía hay juegos para reclamar

La llegada de los nuevos juegos también marca el final de la actual selección mensual. Los títulos de agosto estarán disponibles únicamente hasta este 31 de agosto, por lo que quienes tengan una suscripción activa todavía cuentan con una última oportunidad para agregarlos a su biblioteca.

La tanda de agosto incluyó propuestas destacadas como Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition y Signalis, además de Big Walk, que debutó como lanzamiento de día 1 en el servicio.

Pero septiembre también traerá algunas bajas para los niveles Extra y Premium (Deluxe). En total, 10 juegos abandonarán el catálogo, entre ellos Persona 5 Tactica, Toukiden 2, EA Sports Madden NFL 26, Romance of the Three Kingdoms 13 y varias entregas de Shadowrun y Toy Story.

Así, septiembre tendrá dos caras para los usuarios de PlayStation Plus: mientras Sony amplía su propuesta mensual con cuatro juegos gratis y un paquete adicional, también será necesario revisar qué títulos están a punto de abandonar el catálogo para no perder la oportunidad de jugarlos.