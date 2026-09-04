Apple event ¿Qué lanzamientos esperamos este 9 de septiembre?

El calendario anual de presentaciones tecnológicas encara su fecha principal con un cambio relevante en la conducción ejecutiva de la firma estadounidense. A través del próximo Apple event , la empresa Apple prepara la presentación oficial de su nueva generación de dispositivos encabezada por el iPhone 18 Pro, el modelo Pro Max y el esperado formato flexible.

El evento tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre en las instalaciones del Apple Park en Cupertino, bajo la consigna oficial "Surprise and shine" (sorpresa y brillo). El encuentro adquiere un valor histórico debido a que significará la primera keynote liderada por John Ternus como director ejecutivo, tras asumir el mando formal en reemplazo de Tim Cook el pasado 1 de septiembre.

La línea convencional de teléfonos experimentará una reorganización en su cronograma habitual de lanzamientos . Los informes señalan que el modelo estándar no debutará durante esta jornada y postergará su aparición hacia los primeros meses de 2027, momento en que acompañaría a las variantes 18E y Air.

Por su parte, los modelos Pro y Pro Max concentrarán las novedades principales del catálogo. Ambos equipos incorporarán baterías de mayor tamaño, una reducción en la superficie de la Isla Dinámica y la esperada apertura variable en sus cámaras principales, acompañados por una probable suba en sus precios finales de comercialización.

La mayor atracción técnica se concentrará en el denominado formato Ultra, el primer dispositivo con pantalla flexible desarrollado por la compañía. Las filtraciones muestran un diseño ancho de tipo pasaporte, alineado con las propuestas recientes como el Galaxy Z Fold 8 de Samsung y el 18 Fold de Xiaomi.

Apple finalmente lanzará su plegable estilo pasarporte. Imagen generada con IA

La unidad integrará un panel interior de 7,8 pulgadas y una pantalla externa de 5,3 pulgadas fabricadas con una combinación de aluminio y titanio. El terminal sustituirá el sistema de reconocimiento facial Face ID por un lector Touch ID montado en el botón lateral, buscando competir en el segmento prémium con un valor superior a los 2.000 dólares.

Actualización de relojes y el regreso de la cerámica

El segmento de accesorios inteligentes sumará la llegada del Watch Series 12 y una nueva versión de la línea Ultra. Según datos provistos por el analista Mark Gurman de Bloomberg, la serie regular recuperará la caja fabricada en cerámica blanca.

Asimismo, los relojes incorporarán nuevos colores de mallas y funciones avanzadas para la monitorización física continua. Entre los agregados principales figura la medición permanente del ritmo cardíaco sin interrupciones, consolidando el enfoque biométrico del ecosistema portátil.

Los sensores de muñeca suman monitoreo continuo de frecuencia cardíaca en tiempo real. Imagen generada con IA

Renovación de audio y el balance general de Apple

El catálogo de sonido podría sumar la quinta generación de auriculares inalámbricos con mejoras en sus componentes internos y sensores orientados al bienestar físico. Las unidades con cámaras integradas quedarán postergadas para los ciclos de desarrollo correspondientes al año 2027.

La transmisión global estará disponible a través del canal oficial de YouTube, la aplicación Apple TV y el sitio web institucional. Con este Apple event, la corporación Apple buscará validar su estrategia técnica en la gama prémium mediante la renovación del iPhone y la adopción de pantallas flexibles.