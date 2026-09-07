Poco F9 Ultra: tres teléfonos alternativos de alto rendimiento en 2026

El segmento de teléfonos enfocados en la potencia gráfica y la autonomía energética suma opciones destacadas para videojuegos demandantes. Tras la llegada global del POCO F9 Ultra , los usuarios evalúan alternativas directas de marcas como OnePlus e iQOO , configurando un mercado de teléfonos que priorizan celdas eléctricas masivas sobre los esquemas fotográficos convencionales.

El modelo de referencia combina una pantalla OLED de 6,9 pulgadas a 185 hercios, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 8.050 mAh con carga veloz de 100 vatios. Frente a propuestas tradicionales que reducen el tamaño de sus baterías, los compradores buscan opciones equiparables en respuesta táctil y disipación térmica para jornadas intensivas de uso continuo.

Una de las alternativas más cercanas al dispositivo principal es el modelo insignia de OnePlus , equipado con la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 , memoria RAM LPDDR5X Ultra+ y almacenamiento UFS 4.1. Su pantalla LTPO de 6,78 pulgadas entrega resolución 1,5K y una tasa de refresco adaptativa que alcanza los 165 hercios durante sesiones de juego.

El equipo incorpora una celda de 7.300 mAh compatible con carga por cable de 120 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios. Su apartado fotográfico monta tres sensores traseros de 50 megapíxeles, funcionando bajo el sistema OxygenOS 16 con soporte asegurado de cuatro cambios de sistema operativo y seis años de parches de seguridad oficial.

El OnePlus 15 incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto a una batería de 7.300 mAh con carga de 120 vatios.

Otra variante orientada a exprimir títulos pesados es el terminal de iQOO , que complementa el silicio principal de Qualcomm con el coprocesador gráfico Supercomputing Chip Q3. La ingeniería interna agrega una cámara de vapor de 8K para reducir la acumulación de calor sobre la placa madre en momentos de máxima exigencia.

El iQOO 15 suma el coprocesador gráfico Supercomputing Chip Q3 y una cámara de vapor de 8K para disipar el calor en sesiones de juego. Imagen generada con IA

El panel frontal utiliza tecnología OLED Samsung 2K de 6,85 pulgadas a 144 hercios con un brillo pico de 6.000 nits. La estructura alberga un acumulador de silicio de 7.000 mAh con carga rápida de 100 vatios, triple cámara posterior de 50 megapíxeles con sensor principal Sony IMX921 y una garantía extendida de cinco actualizaciones de Android con siete años de mantenimiento.

Autonomía extendida con el OnePlus 15R

Para perfiles que buscan prestaciones fluidas a valores competitivos, la variante 15R de OnePlus ofrece el procesador Snapdragon 8 Gen 5 junto a 16 GB de memoria RAM. Su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas alcanza una frecuencia de 165 hercios, brillo máximo de 3.600 nits y protección exterior provista por cristal Gorilla Glass 7i.

El OnePlus 15R ofrece un panel AMOLED de 165 hercios con cristal Gorilla Glass 7i y un acumulador energético de 7.400 mAh. Imagen generada con IA

El aspecto sobresaliente reside en su batería de silicio y carbono de 7.400 mAh, asociada a un sistema de carga veloz de 80 vatios. En fotografía trasera monta un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y un sensor secundario de 8 megapíxeles, completando una opción resistente para multitarea pesada sin saltar a diseños extravagantes.

Panorama competitivo en el segmento de teléfonos para juegos

La oferta técnica demuestra que la gama alta diversificó sus prioridades hacia la estabilidad de fotogramas y la independencia del tomacorriente. Las tres propuestas analizadas prescinden de sensores innecesarios para volcar presupuesto en componentes de refrigeración, baterías por encima de los 7.000 mAh y velocidades de recarga elevadas.

Con el estándar establecido por Poco, la competencia entre los terminales de OnePlus y las opciones desarrolladas por iQOO ofrece alternativas sólidas para usuarios exigentes. Esta generación de teléfonos consolida la combinación de paneles rápidos, acumuladores de gran capacidad y soporte prolongado de software como la norma en el segmento orientado al rendimiento.