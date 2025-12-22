OnePlus 15R: los motivos por los que conviene más que el teléfono estándar

Analizamos el nuevo OnePlus, un equipo que ofrece potencia de sobra, una batería que dura dos días y un precio que le gana a la competencia este año.

La marca OnePlus acaba de patear el tablero con su último lanzamiento para el mercado global. El nuevo OnePlus 15R dejó de ser la sombra de su hermano mayor para convertirse en una opción real. Con cambios clave en el hardware y un precio matador, este modelo busca conquistar a quienes quieren potencia sin gastar de más.

Rendimiento y pantalla Android más equilibrados OnePlus 15 vs OnePlus 15R Históricamente, la versión "R" venía con recortes que se notaban bastante, pero esta vez la brecha se achicó un montón. El equipo trae una pantalla AMOLED de 165Hz que vuela. Aunque usa un panel LTPS en lugar del LTPO que tiene el modelo más caro, la fluidez es la misma. Podés jugar a títulos como Call of Duty: Mobile a 165 cuadros por segundo sin que el teléfono transpire.

Lo más loco es cómo maneja el calor. El dispositivo usa el chip Snapdragon 8 Gen 5 (la versión común, no la Elite). En las pruebas de rendimiento, como el test de estrés de 3DMark, el teléfono no pasó nunca los 35ºC. Para que te des una idea, el OnePlus 15 llega a los 38ºC y modelos anteriores suben hasta los 42ºC. Esto significa que podés darle masa con juegos pesados y el celu ni se entibia, algo que se agradece mucho en verano.

image OnePlus 15 (a la izquierda) y OnePlus 15R (a la derecha). Imagen generada con IA Además, el almacenamiento es de tipo UFS 4.1. Es el mismo que trae el modelo de gama ultra alta, lo que garantiza que las aplicaciones abran al toque y que el traspaso de archivos sea rapidísimo. En limpio: tenés casi la misma velocidad de lectura y escritura que en el modelo más caro por un valor menor.

La joya de los OnePlus: su batería Si hay algo donde este modelo saca pecho es en la autonomía. Viene con una batería gigante de 7.400 mAh. Es incluso un poquito más grande que la del modelo estándar. En el uso diario, haciendo un poco de todo como chatear, usar redes y ver videos, el teléfono llega tranquilo a las 48 horas de uso sin pasar por el enchufe.