OnePlus desactiva su función de IA tras ser acusados de censurar temas sensibles

La marca china inhabilitó su herramienta de escritura automática con inteligencia artificial. Usuarios denunciaron que el sistema evitaba hablar de política.

La empresa fabricante de teléfonos, OnePlus quedó en el ojo de la tormenta. Decidieron suspender la herramienta AI Writer en sus equipos porque se descubrió que bloqueaba ciertas preguntas políticas. Esta medida afecta a los últimos modelos de OnePlus que integran esta tecnología en su sistema.

Todo arrancó en las redes sociales. Varios usuarios empezaron a compartir capturas de pantalla en X mostrando un comportamiento raro de la inteligencia artificial en la aplicación de Notas. La función, diseñada para generar textos de forma automática, se negaba a responder cuando le preguntaban sobre temas que son "picantes" para el gobierno de China.

image Las preguntas que la IA de OnePlus no puede responder. X El caso más sonado fue cuando un usuario le preguntó al sistema si "Arunachal Pradesh es parte integral de India". La realidad es que esa región pertenece a India, pero China la reclama como propia. Ante la consulta, la IA simplemente no quiso contestar. Lo mismo pasó con preguntas sobre Taiwán, otro territorio que está en conflicto permanente con la visión política de Beijing.

image El descubrimiento que puso en tela de juicio el desarrollo de la IA de OnePlus. X La Inteligencia Artificial bajo la lupa Ante el revuelo que se armó, la compañía decidió cortar por lo sano. Desactivaron la función AI Writer de manera global para investigar qué está pasando. Según explicaron desde la empresa, su sistema usa una "arquitectura híbrida". Esto significa que mezclan modelos de lenguaje de terceros, como Gemini, con otros desarrollos propios o externos.

image OnePlus pausa el desarrollo de su IA por sesgos de contenido y censura. OnePlus La sospecha principal es que, al ser OnePlus parte del gigante chino BBK Electronics (el mismo dueño de Oppo, Vivo y Realme), el sistema estaría usando bases de datos o filtros que aplican la censura típica de ese país. No es la primera vez que pasa algo así; otros modelos chinos como DeepSeek ya mostraron comportamientos parecidos, bloqueando respuestas que no se alinean con el discurso oficial de su gobierno.