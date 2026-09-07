iPhone 18 Pro Max: filtran video con el nuevo color Dark Cherry en la gama alta

Un video filtrado reveló el aspecto del iPhone 18 Pro Max en tono borgoña antes de su presentación en la gama alta.

El nuevo iPhone 18 Pro Max apareció en un video con su acabado en tono Dark Cherry.

A través del esperado iPhone 18 Pro Max, la marca expuso el diseño de su nuevo teléfono prémium para la gama alta, confirmando los acabados cromáticos que acompañarán a esta serie de terminales iPhone durante el ciclo anual.

La difusión del material audiovisual mostró unidades de demostración que corresponden a los modelos más avanzados de la próxima familia de dispositivos. El registro exhibe la variante mayor en una tonalidad cereza oscura, mientras que la versión compacta se observa en un tono azul claro, definiendo las opciones estéticas que llegarán a las tiendas en los próximos días.

Nuevo color Dark Cherry para el iPhone 18 Pro Max El acabado denominado Dark Cherry, también identificado en los informes preliminares como borgoña, ocupará el rol de tono promocional principal durante la campaña oficial. Esta alternativa reemplaza a las variantes intermedias de generaciones previas y aporta una presencia visual sobria sobre el cristal trasero mate.

El diseño del iPhone 18 Pro Max resalta por su terminación en color bordó mate. Imagen generada con IA Los reportes técnicos indican que la línea se completará con opciones clásicas en negro y azul cielo. Estos tonos vestirán las estructuras metálicas de los terminales, manteniendo los bordes pulidos y la resistencia estructural que caracteriza a los modelos profesionales desarrollados por la firma californiana.

Continuidad estética en el diseño del teléfono En el terreno del formato exterior, el dispositivo no presenta modificaciones drásticas en comparación con los esquemas de la generación previa. La marca optó por sostener una línea reconocible, donde las principales diferencias perceptibles a simple vista radican en las nuevas combinaciones de pintura.