iPhone 18 Pro Max: filtran video con el nuevo color Dark Cherry en la gama alta
Un video filtrado reveló el aspecto del iPhone 18 Pro Max en tono borgoña antes de su presentación en la gama alta.
A través del esperado iPhone 18 Pro Max, la marca expuso el diseño de su nuevo teléfono prémium para la gama alta, confirmando los acabados cromáticos que acompañarán a esta serie de terminales iPhone durante el ciclo anual.
La difusión del material audiovisual mostró unidades de demostración que corresponden a los modelos más avanzados de la próxima familia de dispositivos. El registro exhibe la variante mayor en una tonalidad cereza oscura, mientras que la versión compacta se observa en un tono azul claro, definiendo las opciones estéticas que llegarán a las tiendas en los próximos días.
Nuevo color Dark Cherry para el iPhone 18 Pro Max
El acabado denominado Dark Cherry, también identificado en los informes preliminares como borgoña, ocupará el rol de tono promocional principal durante la campaña oficial. Esta alternativa reemplaza a las variantes intermedias de generaciones previas y aporta una presencia visual sobria sobre el cristal trasero mate.
Los reportes técnicos indican que la línea se completará con opciones clásicas en negro y azul cielo. Estos tonos vestirán las estructuras metálicas de los terminales, manteniendo los bordes pulidos y la resistencia estructural que caracteriza a los modelos profesionales desarrollados por la firma californiana.
Continuidad estética en el diseño del teléfono
En el terreno del formato exterior, el dispositivo no presenta modificaciones drásticas en comparación con los esquemas de la generación previa. La marca optó por sostener una línea reconocible, donde las principales diferencias perceptibles a simple vista radican en las nuevas combinaciones de pintura.
El marco frontal conserva marcos delgados alrededor de la pantalla para aprovechar la superficie útil de reproducción visual. La disposición de los botones laterales y el conector de carga mantienen las ubicaciones estándar, facilitando la adaptación física para quienes renuevan sus equipos desde ediciones anteriores.
Apertura variable y óptica para la gama alta
La modificación técnica más relevante dentro del apartado fotográfico reside en la incorporación de un sistema de apertura física variable sobre el sensor principal. Este mecanismo mecánico regula la entrada de luz de manera dinámica, optimizando la definición en capturas nocturnas y el desenfoque natural.
Esta mejora sobre el conjunto de lentes permite controlar la profundidad de campo sin depender exclusivamente del procesamiento por software. La herramienta apunta a satisfacer las demandas de realizadores visuales que utilizan el terminal como cámara secundaria para grabaciones de video en alta definición.
Rendimiento interno y nuevo procesador en la línea iPhone
En el plano del procesamiento, la unidad equipa el circuito integrado A20 Pro junto a un módem de comunicaciones actualizado para optimizar la transferencia de datos móviles. Esta arquitectura interna asegura una velocidad sostenida en tareas pesadas, reduciendo el consumo eléctrico general bajo exigencia continua.
Asimismo, la ingeniería del chasis alberga un acumulador energético de mayor volumen para extender la autonomía cotidiana del usuario. Con estos ajustes de hardware y diseño, el iPhone 18 Pro Max completa las novedades del nuevo teléfono de gama alta, consolidando las expectativas en torno al catálogo general de la familia iPhone.