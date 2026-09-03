Huawei lanza su reloj más potente hasta la fecha

¿Vale la pena el nuevo reloj de Huawei? Precio, funciones y batería al detalle. Con 21 días de batería.

La espera terminó. El nuevo reloj de Huawei irrumpe en el mercado tecnológico con un diseño renovado y sensores precisos que buscan destronar a la competencia directa en el sector. Este dispositivo combina materiales resistentes con funciones inteligentes ideales para el seguimiento deportivo diario y el bienestar físico.

Todas las funciones que incluye y su precio estimado El nuevo reloj de Huawei destaca por incorporar la tecnología TruSense, que mide ritmos cardíacos, oxígeno en sangre, estrés y descanso con mayor exactitud. Suma una puntuación de preparación física, nuevos modos dedicados para ciclismo y esquí, además del cómodo sistema de correa EasyCross. Por si fuera poco, su sistema alcanza hasta 21 días de batería seguidos sin pasar por el cargador.

Respecto a su valor, el modelo estándar parte desde los 299 euros en Europa. Aunque los canales de distribución oficial aún ajustan su llegada directa a las tiendas de Argentina, su precio de importación inicial rondará una suma similar al cambio libre, más los impuestos locales aplicables a la tecnología importada.