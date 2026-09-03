Presenta:

Tendencias

|

Huawei

Huawei lanza su reloj más potente hasta la fecha

¿Vale la pena el nuevo reloj de Huawei? Precio, funciones y batería al detalle. Con 21 días de batería.

Julián Martínez

Nuevo Huawei.

Nuevo Huawei.

La espera terminó. El nuevo reloj de Huawei irrumpe en el mercado tecnológico con un diseño renovado y sensores precisos que buscan destronar a la competencia directa en el sector. Este dispositivo combina materiales resistentes con funciones inteligentes ideales para el seguimiento deportivo diario y el bienestar físico.

Todas las funciones que incluye y su precio estimado

El nuevo reloj de Huawei destaca por incorporar la tecnología TruSense, que mide ritmos cardíacos, oxígeno en sangre, estrés y descanso con mayor exactitud. Suma una puntuación de preparación física, nuevos modos dedicados para ciclismo y esquí, además del cómodo sistema de correa EasyCross. Por si fuera poco, su sistema alcanza hasta 21 días de batería seguidos sin pasar por el cargador.

Respecto a su valor, el modelo estándar parte desde los 299 euros en Europa. Aunque los canales de distribución oficial aún ajustan su llegada directa a las tiendas de Argentina, su precio de importación inicial rondará una suma similar al cambio libre, más los impuestos locales aplicables a la tecnología importada.

El sistema del reloj se integra sin problemas con teléfonos Android y también con iPhone, lo que facilita recibir notificaciones y responder llamadas sin sacar el móvil del bolsillo. Si buscas renovar tu accesorio inteligente con gran batería y precisión médica, este lanzamiento se coloca entre las mejores opciones de la temporada.

Archivado en

Notas Relacionadas