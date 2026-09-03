¿Tienes más de 40? cómo ganar masa muscular de ahora en adelante

Por qué salir a caminar ya no basta para cuidar tu cuerpo a los 40. La guía sencilla para ganar músculo.

Tu cuerpo cambia. A partir de los 40 empieza a perder masa muscular de forma constante si no haces algo para evitarlo. Esta pérdida natural altera el metabolismo, resta fuerza física y aumenta la fragilidad de tus huesos antes de que te des cuenta.

El secreto para proteger tu masa muscular y vivir mejor La clave absoluta en esta etapa se llama entrenamiento de fuerza. Olvida la idea de pasar horas caminando o haciendo solo ejercicio aeróbico ligero. Necesitas levantar pesas, usar bandas de resistencia o mover tu propio peso corporal dos o tres veces por semana para estimular los músculos.

Quemar grasas levantando pesas es posible. Foto: PIXABAY Ganar tejido muscular no es un asunto estético a esta edad, es pura salud. El músculo actúa como un escudo protector para tus articulaciones y ayuda a regular el azúcar en la sangre. Además, mantenerte fuerte acelera el metabolismo.

La alimentación requiere un ajuste directo enfocando la proteína en cada comida. A los 40 el cuerpo procesa las proteínas de forma distinta, así que consumir huevo, pescado, pollo o legumbres resulta indispensable para reparar las fibras musculares. No te olvides del agua constante y de recortar los ultraprocesados que solo causan inflamación.