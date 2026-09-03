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MASA MUSCULAR

¿Tienes más de 40? cómo ganar masa muscular de ahora en adelante

Por qué salir a caminar ya no basta para cuidar tu cuerpo a los 40. La guía sencilla para ganar músculo.

Julián Martínez

EJERCICIO LEVANTAR PESAS ES ESENCIAL PARA FORTALECER LOS BRAZOS Foto: Pixabay
EJERCICIO LEVANTAR PESAS ES ESENCIAL PARA FORTALECER LOS BRAZOS Foto: Pixabay

Tu cuerpo cambia. A partir de los 40 empieza a perder masa muscular de forma constante si no haces algo para evitarlo. Esta pérdida natural altera el metabolismo, resta fuerza física y aumenta la fragilidad de tus huesos antes de que te des cuenta.

El secreto para proteger tu masa muscular y vivir mejor

La clave absoluta en esta etapa se llama entrenamiento de fuerza. Olvida la idea de pasar horas caminando o haciendo solo ejercicio aeróbico ligero. Necesitas levantar pesas, usar bandas de resistencia o mover tu propio peso corporal dos o tres veces por semana para estimular los músculos.

Quemar grasas levantando pesas es posible. Foto: PIXABAY
Quemar grasas levantando pesas es posible. Foto: PIXABAY

Ganar tejido muscular no es un asunto estético a esta edad, es pura salud. El músculo actúa como un escudo protector para tus articulaciones y ayuda a regular el azúcar en la sangre. Además, mantenerte fuerte acelera el metabolismo.

La alimentación requiere un ajuste directo enfocando la proteína en cada comida. A los 40 el cuerpo procesa las proteínas de forma distinta, así que consumir huevo, pescado, pollo o legumbres resulta indispensable para reparar las fibras musculares. No te olvides del agua constante y de recortar los ultraprocesados que solo causan inflamación.

Una buena ingesta de proteínas es vital para mantener la masa muscular.
Una buena ingesta de proteínas es vital para mantener la masa muscular.

El descanso nocturno de siete u ocho horas diarias completa la fórmula del éxito. Durante el sueño profundo la hormona del crecimiento repara los tejidos y equilibra tus niveles hormonales. Si empiezas hoy con estos pequeños hábitos diarios, vas a garantizar una madurez llena de energía, movilidad y total autonomía física.

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