PlayStation Plus: cuáles son las diferencias entre Essential, Extra y Deluxe/Premium

La propuesta de PlayStation Plus está dividida en tres niveles: Essential , Extra y Deluxe/Premium . Cada uno apunta a un perfil de jugador diferente y suma beneficios a medida que aumenta el precio de la suscripción .

El plan Essential es la puerta de entrada al servicio y mantiene una filosofía sencilla: ofrecer las herramientas necesarias para aprovechar las funciones online de PlayStation sin pagar por prestaciones que quizás no todos los usuarios necesitan. Entre sus principales beneficios se encuentran el acceso al multijugador online, entre dos y tres juegos mensuales, descuentos exclusivos en PlayStation Store y almacenamiento en la nube para guardar el progreso de las partidas.

Por eso, es una alternativa especialmente conveniente para tres perfiles. El primero es el jugador casual, que utiliza la consola unas pocas horas por semana y no necesita una biblioteca demasiado amplia. También resulta adecuado para quienes compran una PlayStation principalmente para disfrutar de uno o dos títulos multijugador, como EA Sports FC, Call of Duty o Fortnite.

Finalmente, puede ser suficiente para el coleccionista digital que prefiere comprar sus juegos , aprovechar ofertas y utilizar PlayStation Plus principalmente para jugar online y mantener sus partidas guardadas en la nube.

El segundo nivel es PlayStation Plus Extra , que incluye todos los beneficios de Essential y agrega una de las características más importantes del servicio: el Catálogo de Juegos, una biblioteca rotativa de hasta 400 títulos de PS4 y PS5.

Allí se encuentran producciones de PlayStation Studios, juegos de grandes compañías independientes y propuestas de diferentes géneros. Entre los títulos que pueden formar parte del catálogo aparecen franquicias reconocidas como Ghost of Tsushima, Spider-Man y Horizon, aunque la selección cambia periódicamente.

Este nivel es probablemente el más equilibrado para quienes quieren ampliar su biblioteca sin comprar cada juego por separado.

El perfil ideal es el jugador que acaba de comprar una PS5 y busca tener muchas opciones desde el primer día. También es una buena alternativa para el explorador que disfruta saltando entre géneros, descubriendo juegos independientes y probando títulos que quizás no compraría a precio completo.

Además, el gamer frecuente puede amortizar con mayor facilidad el costo de la suscripción, especialmente si juega varios títulos durante el año.

PlayStation Plus Extra suma un amplio catálogo de juegos para PS4 y PS5 sin comprar títulos individualmente. PlayStation

Deluxe y Premium: clásicos y pruebas de juegos

El tercer escalón recibe diferentes nombres según el mercado. En países donde está disponible el juego en la nube, como Estados Unidos o España, se denomina PlayStation Plus Premium. En buena parte de Latinoamérica, en cambio, se ofrece como PlayStation Plus Deluxe, con algunas diferencias de prestaciones.

Ambas versiones incorporan el Catálogo de Clásicos, con juegos de generaciones anteriores como PS1, PS2 y PSP. También incluyen las denominadas Game Trials, pruebas que permiten jugar durante dos o tres horas determinados lanzamientos antes de decidir si vale la pena comprarlos.

Esta última función puede resultar especialmente útil para quienes suelen adquirir juegos nuevos y prefieren probarlos antes de desembolsar una suma importante. En el caso de Premium, además, se incorpora el juego en la nube y el acceso al catálogo de PS3. Deluxe, disponible en regiones donde el streaming no forma parte de la oferta, prescinde de esas funciones.

PlayStation Plus Deluxe y Premium incorporan clásicos, pruebas de juegos y funciones adicionales según cada región. PlayStation

¿Qué plan de PlayStation Plus conviene?

La elección depende, en definitiva, del uso que cada jugador haga de su consola. Essential es la opción más lógica para quienes buscan principalmente multijugador online y los juegos mensuales. Extra representa el equilibrio más interesante para quienes juegan con frecuencia y quieren acceder a una biblioteca amplia de PS4 y PS5 sin comprar cada título individualmente.

Por último, Deluxe/Premium está pensado para un público más específico: jugadores veteranos interesados en recuperar clásicos, usuarios que quieren probar lanzamientos antes de comprarlos y, en el caso de Premium, quienes aprovechan el juego en la nube.