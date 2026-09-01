ASUS ExpertBook: nueva línea de notebooks con IA y chip NPU en Argentina

El mercado informático nacional suma opciones portátiles orientadas al segmento corporativo y profesional con procesamiento inteligente local. A través de la línea ASUS ExpertBook , la empresa ASUS anunció la disponibilidad oficial de sus nuevas notebooks para empresas en Argentina, integrando procesadores con NPU dedicada y chasis certificados para soportar exigencias físicas extremas.

El catálogo local abarca alternativas que van desde equipos de entrada configurables hasta modelos ultradelgados de alta gama con chips Intel Core Ultra y AMD Ryzen AI. Estas computadoras ejecutan funciones avanzadas en el propio dispositivo con resguardo de la privacidad, reduciendo los tiempos de respuesta sin enviar información sensible a servidores en la nube.

La arquitectura de hardware se apoya en unidades de procesamiento neuronal diseñadas para optimizar tareas de asistencia digital sin elevar el consumo eléctrico general. Esta NPU integrada ejecuta modelos de cálculo complejos en segundo plano, liberando al procesador central y a la placa gráfica de cargas de trabajo redundantes.

Al trabajar de forma local sobre las notebooks , los profesionales pueden transcribir reuniones, resumir documentos y clasificar datos con rapidez. Esta modalidad evita depender de una conexión permanente a internet y asegura la confidencialidad de la información corporativa en cada jornada laboral.

La serie completa cuenta con la certificación militar MIL-STD 810H de Estados Unidos tras superar ensayos de vibración, caídas, torsión e impactos térmicos entre -51 °C y 60 °C. La estructura exterior soporta el transporte diario y ambientes de trabajo demandantes sin comprometer los componentes internos.

En el apartado térmico, la marca implementó el sistema ExpertCool Pro con disipadores de cobre y aluminio de alta densidad. Esta solución sostiene potencias de hasta 50 vatios TDP mientras mantiene las emisiones acústicas por debajo de los 28 decibeles en modo balanceado de ventilación.

Protocolos de seguridad empresarial y certificación FIDO2

La protección multinivel incluye la suite ExpertGuardian, desarrollada bajo las normas internacionales NIST SP 800-155 y SP 800-193. Este marco técnico impide modificaciones no autorizadas en la BIOS y restaura versiones seguras del firmware de forma automática ante posibles fallas.

Asimismo, los dispositivos incorporan un módulo TPM 2.0 por hardware y lectores de huellas digitales con autenticación FIDO2. La firma taiwanesa garantiza cinco años de actualizaciones periódicas de seguridad tanto para el firmware como para los controladores oficiales del sistema operativo.

Esquema de soporte técnico y garantías de la marca ASUS

La propuesta comercial incluye tres años de garantía estándar con posibilidad de ampliación hasta cinco años para piezas clave y baterías. El programa suma asistencia técnica presencial en la sede de la empresa compradora con tiempos de respuesta al día hábil siguiente o dentro de cinco jornadas hábiles.

Carlos Avendaño, gerente regional de ventas, declaró: "La llegada de la línea ExpertBook a nuestro portafolio local respalda el compromiso de ASUS con el sector corporativo en Argentina. No solo traemos hardware respaldado por la ingeniería y el liderazgo global de la marca, sino también un esquema completo de soporte On-Site y garantías extendidas que reducen de manera directa el Costo Total de Propiedad para las empresas".

Con esta presentación oficial, la compañía ASUS busca abastecer la demanda de equipos portátiles duraderos en el país. Las nuevas notebooks de la familia ASUS ExpertBook con chip NPU combinan potencia de cómputo local y respaldo técnico para el ecosistema productivo.