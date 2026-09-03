Estos son todos los grandes juegos que llegan a PlayStation 5 en septiembre

El calendario de estrenos vuelve a mostrar la diversidad que atraviesa actualmente la industria de los juegos. Durante apenas cinco días coincidirán grandes franquicias, secuelas esperadas y propuestas independientes que buscan hacerse un lugar entre los jugadores de PlayStation 5 , Xbox , Nintendo Switch 2 y PC .

Uno de los principales lanzamientos será The Blood of Dawnwalker, que llegará este 3 de septiembre a PlayStation 5 , Xbox Series y PC . El título apuesta por una combinación de acción y aventura con una ambientación oscura, una fórmula que apunta a quienes buscan experiencias narrativas alejadas de las propuestas deportivas o multijugador.

Ese mismo día también debutará SpeedRunners 2: King of Speed en PC , PS5 y Xbox Series . La secuela recupera la esencia de las carreras y plataformas multijugador , mientras que Orbitals llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 con una propuesta ambientada en el espacio.

La variedad es precisamente uno de los puntos fuertes de esta semana: hay opciones para quienes prefieren campañas de acción, juegos competitivos y experiencias independientes.

El 4 de septiembre concentrará dos de los estrenos más importantes del período . Por un lado, llegará Onimusha: Way of the Sword, disponible en PlayStation 5 , Xbox Series , Nintendo Switch 2 y PC .

Onimusha: Way of the Sword será uno de los principales estrenos de septiembre para los fanáticos de PlayStation 5, Xbox, Switch 2 y PC.

El regreso de esta reconocida franquicia se perfila como uno de los acontecimientos de la semana. La nueva entrega busca recuperar elementos característicos de la saga y, al mismo tiempo, presentar una experiencia renovada capaz de atraer tanto a los seguidores históricos como a quienes se acerquen por primera vez a la serie.

Ese mismo día será el turno de NBA 2K27, que estará disponible en PC, PS5, Xbox Series y Switch 2. La nueva edición de la franquicia de básquet vuelve a apostar por su fórmula deportiva y se presenta como una de las alternativas más importantes para quienes buscan una experiencia competitiva y actualizada.

El calendario también incluye otros lanzamientos como Moonlighter 2: The Endless Vault, Crimson Moon, Serious Sam: Shatterverse y Breathedge 2, lo que demuestra que no todo el protagonismo queda reservado para las grandes producciones.

El calendario completo de lanzamientos en PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC

La actividad comenzó el 31 de agosto con Breathedge 2 para PC y Serious Sam: Shatterverse para PlayStation 5 , Xbox Series y PC .

y Serious Sam: Shatterverse para , y . El 1 de septiembre llegó el turno de Aerial_Knight’s MrFreezy, Crimson Moon y WheelMates, mientras que el 2 de septiembre aterrizó Moonlighter 2: The Endless Vault, BOMBANANA!, Tyr y ShipShaper: Falconeer Chronicles.

El 3 de septiembre concentrará The Blood of Dawnwalker, Orbitals, SpeedRunners 2: King of Speed, Friendly Steps y Scarlet Skips.

Finalmente, el 4 de septiembre completará la semana con NBA 2K27, Onimusha: Way of the Sword, Dungeon Settlers y Scavland.

Con semejante cantidad de opciones, septiembre comienza con una agenda particularmente intensa para quienes juegan en distintas plataformas.

Los estrenos llegan en medio del debate digital

La llegada de estos juegos también se produce mientras la industria atraviesa una transformación en sus modelos de distribución. El avance de las tiendas digitales modificó la manera en que los usuarios compran y acceden a sus videojuegos, pero también abrió un debate sobre qué significa realmente “poseer” un título.

Sony, en particular, ha generado controversia después de recordar que los juegos digitales de PlayStation “se licencian, no se venden”. La afirmación volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre comprar un videojuego físico y adquirir una licencia digital.

El debate adquiere todavía más relevancia ante el anuncio de que PlayStation avanzará hacia un modelo sin juegos físicos a partir de enero de 2028. Para los coleccionistas y quienes defienden la conservación de los videojuegos, el cambio plantea interrogantes sobre el acceso a las bibliotecas digitales a largo plazo.

Así, la primera semana de septiembre ofrece dos caras de la industria: por un lado, una agenda repleta de nuevos juegos y propuestas para prácticamente todas las plataformas; por otro, un mercado que continúa modificando la relación entre los jugadores, las compañías y los títulos que compran.