ARCA subasta PlayStation 5 a $350.000: cómo participar del remate

Luego de realizar un exitoso remate de consolas PlayStation 5 hace pocas semanas, ARCA anunció una nueva subasta del mismo artefacto electrónico de entretenimiento a un precio aún más bajo que en la ocasión anterior. Cómo se puede participar a través del sitio de Banco Ciudad de forma online.

La subasta se realizará el próximo 24 de septiembre desde las 11 de la mañana y para ser parte hay que inscribirse de forma online a través del sitio de subastas del Banco Ciudad. Sin embargo, ya son cientos los interesados que comenzaron a revisar los requisitos.

Las consolas de videojuegos en el mercado tienen un precio superior al millón de pesos y en esta subasta organizada por ARCA tendrán un piso de $350.000, incluso siendo más baratas que en el remate anterior que comenzaban desde un piso de $500.000 e incluso $600.000

Este tipo de consolas vienen con un solo control o joystick, se comercializan sin juegos y cerrada en caja. Las mismas se venden en el estado en el que se encuentran y la observación ocular presencial se realizará el 14 y 15 de septiembre.

Si querés participar en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta

Buscá en el listado la Subasta y su número de orden y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.