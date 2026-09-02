Nuevo State of Play de PlayStation: cuándo verlo en Argentina y qué esperar del doble evento de septiembre

Septiembre llega con una doble cita para los fanáticos de PlayStation y es que está por llegar el State of Play . En ese sentido, Sony prepara dos transmisiones consecutivas que prometen mostrar novedades para PS5, nuevos avances y algunas sorpresas, con Final Fantasy VII Revelation como uno de los grandes protagonistas.

La jornada tendrá lugar el jueves 3 de septiembre de 2026, con el State of Play principal como punto de partida. En Argentina , la transmisión comenzará a las 9:00 , mientras que los horarios anunciados para otros países serán las 7:00 a.m. en México, 8:00 a.m. en Colombia, Perú y Ecuador, y 3:00 p.m. en España.

El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch. Una vez finalizada esta presentación, comenzará inmediatamente el State of Play Japan, por lo que los seguidores tendrán prácticamente una jornada completa de anuncios relacionados con la consola de Sony .

La propuesta llega en un momento particularmente interesante para la compañía. PlayStation atraviesa una transformación importante en su modelo de distribución, con una apuesta cada vez más marcada por los videojuegos digitales y un futuro que genera opiniones encontradas entre los jugadores.

Aunque Sony todavía no reveló la lista completa de títulos que formarán parte de la presentación, sí confirmó una de las apariciones más esperadas: Final Fantasy VII Revelation tendrá una presentación extendida.

El RPG de Square Enix es uno de los proyectos que más expectativa genera entre los usuarios de PS5 y llegará también a otras plataformas en 2027. Su nuevo trailer será uno de los momentos centrales del State of Play y está previsto que funcione como el cierre de la primera transmisión.

La falta de un listado completo, además, mantiene abierta la puerta para otros anuncios. PlayStation Studios y diferentes compañías asociadas tendrán participación en el evento, por lo que podrían aparecer novedades sobre títulos que todavía no fueron presentados oficialmente o nuevos avances de proyectos conocidos.

El turno del State of Play Japan

La actividad no terminará con la presentación principal. Inmediatamente después llegará el State of Play Japan, una transmisión dedicada especialmente a los videojuegos desarrollados en Japón y otros mercados asiáticos.

El evento contará con Yuki Kaji, reconocido actor de voz japonés que interpretó a personajes como Shto Todoroki, de My Hero Academia, y Eren Yeager, de Attack on Titan. Su participación agrega un atractivo adicional a una presentación que busca conectar las producciones japonesas con una audiencia internacional.

Por el momento, Sony no adelantó todos los juegos que estarán presentes. Se esperan trailers, anuncios y novedades de proyectos para PS5, con posibles apariciones de franquicias conocidas, nuevas propuestas y producciones de estudios independientes.

Para quienes sigan ambos eventos desde Argentina, la clave será estar atentos desde las 9:00, ya que la segunda transmisión comenzará una vez que termine la primera.

PlayStation Plus y un mes de cambios

La doble presentación coincide además con un septiembre cargado para los suscriptores de PlayStation Plus. Durante el mes estarán disponibles cuatro juegos sin costo adicional: Chained Echoes (PS4), Sniper Elite: Resistance (PS4 y PS5), Wobbly Life (PS4 y PS5) y MLB The Show 26 (PS5). También se incorporará el paquete de recompensas Jump Star para MLB The Show 26. Estos contenidos estarán disponibles desde el 1° de septiembre al 5 de octubre. Al mismo tiempo, algunos títulos abandonarán los catálogos de PlayStation Plus Extra y Premium, entre ellos Persona 5 Tactica y EA Sports Madden NFL 26, además de juegos clásicos de Toy Story y Shadowrun.

Todo ocurre mientras Sony profundiza su transición hacia un modelo centrado en lo digital. La compañía apunta a dejar de lanzar juegos en formato físico desde 2028, una decisión que generó preocupación entre coleccionistas y jugadores que defienden la posibilidad de conservar sus videojuegos.

En ese contexto, los dos State of Play representan algo más que una sucesión de trailers. Son una oportunidad para conocer los próximos juegos de PS5 y, al mismo tiempo, observar hacia dónde pretende llevar Sony el futuro de PlayStation. Para los jugadores, el jueves será una jornada para mirar de cerca tanto las novedades como los cambios que están redefiniendo la plataforma.