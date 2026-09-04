State of Play: todos los anuncios que dejó el evento de PlayStation y los juegos que llegan a PS5

El nuevo State of Play de PlayStation se realizó este jueves 3 de septiembre y dejó una batería de anuncios , fechas de lanzamiento de juegos , nuevos tráilers y algunas sorpresas para los jugadores de PS5. Desde Marvel’s Wolverine y Ghost of Yotei hasta Final Fantasy VII Revelation, Sony mostró parte del calendario que marcará los próximos meses.

El evento comenzó a las 9 de la mañana, hora argentina, y pudo seguirse en directo a través de los canales oficiales de PlayStation . Aunque varios de los anuncios ya habían sido anticipados, la presentación consiguió mantener el interés con novedades para diferentes perfiles de jugadores, desde quienes buscan grandes producciones de acción hasta los fanáticos del terror, los RPG y las experiencias narrativas.

Uno de los primeros grandes anuncios estuvo relacionado con Marvel’s Wolverine, que volvió a mostrar su propuesta en un nuevo tráiler . La espera, además, está a punto de terminar: el juego llegará el 15 de septiembre, por lo que los usuarios de PS5 podrán ponerse en la piel del mutante en pocos días.

También hubo novedades para Ghost of Yotei. El juego recibirá el 1 de octubre el modo Most Wanted, una propuesta pensada para quienes quieran llevar sus habilidades al límite enfrentándose a oleadas de enemigos y poderosos jefes. A medida que avancen podrán desbloquear armas, cosméticos y nuevos personajes jugables.

Ese mismo día llegará Echoes of Sekigahara, una expansión que ampliará la aventura, mientras que la Complete Edition ya se encuentra disponible.

Por otro lado, Capcom aprovechó el evento para mostrar más de Monster Hunter Wilds: Ascendance, la primera gran expansión de su exitoso juego de cacería. El tráiler permitió conocer parte de los nuevos contenidos y desafíos que esperan a los jugadores.

Terror, acción y nuevas aventuras

El State of Play también tuvo espacio para propuestas mucho más oscuras. Hunter’s Moon fue una de las sorpresas del evento: un nuevo juego centrado en el terror y la narrativa que llegará el 26 de octubre.

Otro anuncio destacado fue Until Dawn 2, que ya tiene fecha de lanzamiento para el 28 de enero de 2027. La historia seguirá al grupo de cazadores de fantasmas Dead True, que llegará hasta la remota isla de Akishima después de encontrarse con una superviviente de fenómenos sobrenaturales.

Las decisiones volverán a ser fundamentales. Los jugadores deberán investigar diferentes pistas, tomar decisiones difíciles y afrontar sacrificios que podrán modificar el desarrollo de la historia y determinar quién consigue sobrevivir.

También apareció Metro 2039, que mostró cómo lucirá en PS5 Pro. Su lanzamiento está previsto para febrero de 2027. A esto se sumó Maneater 2, que confirmó oficialmente su desarrollo y volverá a poner al jugador detrás de las aletas de un tiburón.

RPG, mundos extraños y novedades de Konami

Entre las propuestas más particulares apareció Uncanyon, una aventura ambientada en un mundo abandonado y oculto entre diferentes realidades. La exploración, los puzles y el descubrimiento de ruinas serán algunos de sus principales elementos.

Crimson Desert, por su parte, presentó Charting the Unknown, su primera gran expansión. Llegará el 15 de octubre y continuará la historia de Kliff, Oongka y Damiane con nuevos desafíos y lugares por descubrir.

El evento también tuvo una fuerte presencia japonesa. Final Fantasy Resonance mostró un nuevo tráiler antes de su lanzamiento del 22 de octubre y confirmó que su demo estará disponible próximamente. Gundam Rogue Orbit hizo lo propio y anunció su llegada para el 5 de marzo de 2027.

Konami, además, presentó Raphody in Scarlet, una aventura de acción ambientada en el Nueva York de los años 20, con estética marcada por el jazz, magia y combates cargados de combos. Rev. Noir, otro de sus proyectos, volvió a mostrar imágenes y mantiene su lanzamiento previsto para 2027.

Gran Turismo 7, DualSense y el gran cierre

Los juegos que ya están disponibles tampoco quedaron fuera. Saros recibirá la actualización gratuita Zenites, que incorporará nuevos modos como Overlord Rush y Eclipse Layers, además de opciones de accesibilidad como alto contraste, apuntado mediante giroscopio y ralentización del juego.

Gran Turismo 7 también prepara una importante actualización. Spec IV llegará entre octubre y diciembre, dividida en dos partes, con nuevos vehículos, circuitos y un nuevo Modo Familia.

En el apartado de hardware, Sony presentó nuevos mandos DualSense inspirados en Grand Theft Auto 6. Las reservas comenzarán el 10 de septiembre, aunque los controles llegarán junto con el lanzamiento del esperado juego de Rockstar, previsto para el 19 de noviembre.

El cierre quedó reservado para Final Fantasy VII Revelation, que regresó con un extenso tráiler de casi diez minutos. El adelanto permitió conocer más detalles de la aventura protagonizada por Cloud y compañía y funcionó como broche de un State of Play que, sin revolucionar por completo el calendario de PlayStation, dejó una buena cantidad de motivos para seguir mirando hacia PS5.