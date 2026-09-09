Netflix estrenó una producción que tuvo que cambiarlo todo tras los ataques de Hamás del 7 de octubre

Netflix estrenó la esperada nueva entrega de 'Fauda', una producción que tuvo que adaptar drásticamente su trama a la realidad geopolítica posterior a los ataques de Hamás.

La serie de Netflix para entender el conflicto entre Israel y Palestina 'Fauda' es una producción disponible en Netflix que cuenta con 5 temporadas.

Netflix sumó a su catálogo la esperada nueva entrega de Fauda, la aclamada serie israelí que sigue los pasos de Doron Kavillio, un agente encubierto retirado que regresa a la acción. Sin embargo, la producción decidió reescribir por completo sus guiones para reflejar el impacto de los ataques del 7 de octubre de 2023 y el posterior conflicto en la región.

Lo más impactante es que los creadores de la serie descartaron los borradores iniciales que tenían preparados. Ante la magnitud de los acontecimientos reales, el equipo creativo decidió reestructurar la trama central e incorporar las repercusiones de las incursiones perpetradas por el grupo islamista Hamás desde la Franja de Gaza hacia el sur del territorio israelí.

Los propios guionistas y protagonistas expresaron en entrevistas que plasmar la tragedia y los profundos dilemas morales que surgieron a partir de esa fecha representó "el reto narrativo más importante y delicado que se ha escrito jamás" para la franquicia.

No te pierdas el tráiler de la serie La historia retoma la vida del protagonista fuertemente afectado por las pérdidas y el trauma del conflicto prolongado. Para contextualizar al espectador, la trama integra episodios clave dedicados a analizar el impacto del 7 de octubre, un hecho que coincidió con festividades judías y que desencadenó una ofensiva militar a gran escala en la Franja de Gaza.