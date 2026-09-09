Una película de Netflix que muestra el lado más oscuro de la escuela

La trama de esta película de Netflix logra mostrar la presión social y la necesidad de encajar a cualquier costo.

Te atrapa de inmediato. La película de Netflix "Selección natural" engancha por su tensión y la forma tan cruda de cómo retrata el acoso escolar. La historia te mantiene pegado a la pantalla mientras descubres hasta dónde puede llegar una amistad peligrosa.

El drama psicológico que oculta Netflix El conflicto inicia cuando un joven llega como el alumno nuevo a la escuela. Casi de inmediato se convierte en el blanco perfecto de las burlas de sus compañeros. Sin embargo, su destino cambia cuando conoce a un chico atrayente pero bastante oscuro.