Una película de Netflix que muestra el lado más oscuro de la escuela
La trama de esta película de Netflix logra mostrar la presión social y la necesidad de encajar a cualquier costo.
Te atrapa de inmediato. La película de Netflix "Selección natural" engancha por su tensión y la forma tan cruda de cómo retrata el acoso escolar. La historia te mantiene pegado a la pantalla mientras descubres hasta dónde puede llegar una amistad peligrosa.
El drama psicológico que oculta Netflix
El conflicto inicia cuando un joven llega como el alumno nuevo a la escuela. Casi de inmediato se convierte en el blanco perfecto de las burlas de sus compañeros. Sin embargo, su destino cambia cuando conoce a un chico atrayente pero bastante oscuro.
Esta nueva relación empieza como un refugio frente al maltrato diario en las aulas. Pero con el paso de los días la amistad toma un rumbo peligroso y lleno de manipulación. El nuevo amigo esconde intenciones dudosas que transforman la historia en un thriller inquietante.