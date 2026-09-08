Netflix: si buscas algo para ver, esta historia de misterio te atrapa

Un viaje en el tiempo y un teléfono viejo: una película de suspenso en Netflix que todavía arrasa con su historia.

Esta película te vuela la cabeza. El teléfono es una propuesta de suspenso coreana disponible en Netflix que destaca por su trama llena de suspenso. La historia conecta a dos mujeres separadas por 20 años en el tiempo mediante un viejo teléfono. Lo que empieza como una conversación curiosa se convierte en una pesadilla.

Un juego peligroso entre el pasado y el presente La protagonista descubre que las acciones cometidas en los años 90 alteran su realidad actual. Cada decisión tomada al otro lado de la línea modifica el entorno, desaparecen personas y hay peligros mortales.