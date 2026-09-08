Netflix: esta miniserie dura 5 episodios y está llena de romance

Inspirada en la novela de Elísabet Benavent, esta miniserie de Netflix conquista a los amantes del romance con su historia y escenarios europeos.

Las historias de romance tienen un gran lugar en el catálogo de Netflix. Para quienes buscan una historia corta, Un cuento perfecto es la opción ideal para maratonear una tarde con amigas.

La miniserie está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent. Se estrenó en 2023 y conquistó a los espectadores por la química entre sus protagonistas y una historia que gira en torno al amor, las segundas oportunidades y el autodescubrimiento.

Una serie para enamorarse. Fuente: Netflix. "Margot es una heredera que huye de su propia boda. David a duras penas sobrevive con tres empleos. Juntos se ayudarán a encontrar el camino", describe la sinopsis de Netflix.

A esta historia de contrastes y romance entre sus protagonistas se le suma un motivo más para verla: el increíble escenario que acompaña la historia. La serie fue filmada en Madrid y otros destinos europeos como Grecia, que construyen aún mejor la atmósfera de una trama romántica.

Con solo 5 episodios, la serie logra mantener al espectador atrapado en esta historia de amor que se va dando capítulo a capítulo. Además del romance, la trama toca algunos aspectos de las relaciones familiares y la importancia de tomar decisiones por uno mismo.