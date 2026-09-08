Netflix estrenó el reality que todos esperaban: la influencer que muestra su vida sin filtros

La nueva serie de Netflix protagonizada por Alix Earle profundiza en su vida personal y profesional, explorando su imperio de belleza y sus polémicas.

Netflix sumó a su catálogo una de las producciones más esperadas por el público joven debido a la enorme popularidad de su protagonista. El mundo de Alix Earle es un docureality sin guion de 8 episodios que recorre la intimidad de una de las creadores de contenido más influyentes de la Generación Z, y sus capítulos ya se encuentran totalmente disponibles para maratonear.

La serie muestra el costado más caótico y acelerado de la influencer tras graduarse de la universidad, acompañando el crecimiento de su imperio en la industria de la belleza, los viajes en familia y los desafíos de gestionar la fama masiva en tiempo real.

Aunque el show recorre viajes glamorosos y eventos exclusivos como la Semana de la Moda en París o el lanzamiento de su marca de skincare, el foco de la conversación en redes sociales se lo lleva el octavo y último episodio, titulado "Ay, Alix".

En este capítulo, la protagonista rompe el silencio sobre su distanciamiento con Alex Cooper, la conductora del exitoso podcast Call Her Daddy. La controversia estalló días atrás cuando ambas figuras cruzaron declaraciones cruzadas sobre los verdaderos motivos de su separación, involucrando disputas económicas, acuerdos comerciales, desacuerdos profesionales en la creación de contenido y tensiones cruzadas entre amistades e historias de pareja.

No te pierdas el tráiler de la serie Qué dijo la crítica sobre la serie La producción cuenta con la participación del círculo íntimo de Alix ofreciendo una mirada sin filtros a su rutina diaria.