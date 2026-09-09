Netflix: una película con una apasionada historia de amor
Un romance prohibido en Netflix del que todos están hablando y vale la pena ver. La película es intensa.
El peligro no perdona a nadie. La película de Netflix "Deseo", protagonizada por la actriz Ludwika Paleta, cuenta la vida de una abogada casada que inicia una aventura con el entrenador de natación de su hija. La trama se convierte en un juego retorcido porque la pasión se transforma en una obsesión donde todos terminan perdiendo el control.
El juego peligroso que nadie puede detener
La historia comienza cuando la protagonista decide romper la rutina de su matrimonio. Al conocer al joven instructor en la piscina de su hogar, una atracción instantánea la nubla.
Las decisiones impulsivas traen consecuencias graves para la familia. Cada personaje guarda sus propios intereses oscuros mientras la tensión aumenta en cada escena.