Una serie de Netflix para maratonear esta semana

Un plan adolescente fuera de control: la serie llena de adrenalina que debes ver. No vas a poder pausarla.

Un amor de secundaria crea un imperio ilegal en Cómo vender drogas online rápido. Un joven decide montar un negocio digital de éxtasis para recuperar a su exnovia. Esta producción alemana en Netflix engancha al instante. Vale la pena verla porque transforma un drama juvenil en una aventura criminal.

La historia real sobre cómo un adolescente conquistó la red oscura La trama sigue a Moritz, un chico que busca recuperar la atención de su pareja. El plan se sale de control cuando su tienda web alcanza un éxito gigantesco. En poco tiempo el joven termina convertido en un capo del narcotráfico europeo.

Lo mejor del relato es que todo está basado en un caso de la vida real. La serie usa gráficos de redes sociales. Así que ver la evolución de una idea absurda a un problema peligroso te mantiene pegado a la pantalla.