Netflix estrenó una de las películas de terror psicológico más perturbadoras de los últimos años

Considerada una de las películas más perturbadoras del último año, este largometraje de Netflix ofrece una experiencia intensa y realista a través de paisajes desolados australianos.

La película que se puede ver de un tirón entre semana.

En vísperas de Halloween, Netflix incorpora una de las películas australianas de terror psicológico más aclamadas del 2023. Huye conejo, huye es un largometraje que mantiene al espectador en vilo hasta el final por su trama súper confusa que se desenreda en los últimos minutos.

Esta película de 1 hora y 40 minutos cuenta la historia de Sarah, interpretada por la famosa Sarah Snook, protagonista de Succession. En el film interpreta a una mujer que trabaja en una clínica de fertilidad y descubre que a su hija Mia (Lily LaTorre) es atormentada por recuerdos del pasado.

La situación despierta dolorosos recuerdos del pasado de Sarah, que además atraviesa la pérdida de su padre y el divorcio de su marido. La película muestra todas las complejidades que tiene Sarah para resolver sus problemas y poder criar a su hija, quien también atraviesa un momento complicado.

La película es incómoda para ver pero entretiene. Archivo ¿Por qué ver la película? La película aparece como una opción perfecta para quienes buscan entretenimiento rápido y sin tantas vueltas. Si bien no cuenta con una buena puntuación en plataformas, lo cierto es Sarah Snook es ampliamente elogiada por su papel y señalan que da un toque realista al film.