Imposible dejar de verla: esta serie de Netflix atrapa desde el inicio
Cruda y atrapante: la producción de Netflix que te mantiene al borde del asiento. Engancha a todos desde el primer episodio.
Miguel tiene diez años cuando encuentra a un niño secuestrado en un hoyo del bosque. Esta historia de Netflix, "No tengo miedo", atrapa desde el primer capítulo por su tensión constante y actuación impecable. Vale la pena verla porque muestra la valentía pura frente a los secretos adultos.
El drama perturbador que te mantendrá pegado a la pantalla
La trama se desarrolla en un pueblo donde la inocencia choca contra la crueldad. El pequeño protagonista debe guardar un secreto enorme mientras busca salvar a su nuevo amigo. Cada minuto suma peligro porque los secuestradores están más cerca de lo que parece. Retrata el México del año 86.
Para lograr rescatarlo el niño tendrá que enfrentar sus miedos más profundos e intensos. El entorno transmite una sensación de aislamiento que te eriza la piel. Te vas a cuestionar las decisiones de cada personaje a lo largo del camino.