Imposible dejar de verla: esta serie de Netflix atrapa desde el inicio

Cruda y atrapante: la producción de Netflix que te mantiene al borde del asiento. Engancha a todos desde el primer episodio.

Miguel tiene diez años cuando encuentra a un niño secuestrado en un hoyo del bosque. Esta historia de Netflix, "No tengo miedo", atrapa desde el primer capítulo por su tensión constante y actuación impecable. Vale la pena verla porque muestra la valentía pura frente a los secretos adultos.

El drama perturbador que te mantendrá pegado a la pantalla La trama se desarrolla en un pueblo donde la inocencia choca contra la crueldad. El pequeño protagonista debe guardar un secreto enorme mientras busca salvar a su nuevo amigo. Cada minuto suma peligro porque los secuestradores están más cerca de lo que parece. Retrata el México del año 86.