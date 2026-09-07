Coinciden los críticos de cine: las 5 películas de Netflix que vale la pena ver en 2026

Elegir una película en Netflix puede llevar más tiempo que verla. El catálogo crece cada semana, los estrenos se acumulan y algunas producciones desaparecen rápidamente de la pantalla principal. Entre todo lo que llegó durante 2026, cinco títulos lograron destacarse por sus historias, elencos y variedad de géneros.

La selección reúne propuestas muy diferentes. Hay un thriller policial encabezado por dos figuras de Hollywood, un drama íntimo alrededor de una pérdida familiar, una comedia romántica construida mediante mensajes telefónicos, una aventura animada y una película que mezcla entrenamiento militar con ciencia ficción. Todas se encuentran disponibles en la plataforma.

Matt Damon y Ben Affleck vuelven a compartir la pantalla en “El botín” (The Rip), dirigida y escrita por Joe Carnahan. La historia sigue a un equipo de policías de Miami que encuentra 24 millones de dólares dentro de una casa utilizada como escondite. La obligación de contar el dinero antes de abandonar el lugar los deja expuestos durante toda la noche. A medida que otras personas conocen el hallazgo, la confianza entre los agentes comienza a romperse. St

even Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno y Kyle Chandler completan el elenco de un thriller que apuesta por la tensión entre sus propios protagonistas. La película está disponible desde el 16 de enero.

En otro registro aparece “Criaturas luminosas” , adaptación de la novela de Shelby Van Pelt. Sally Field interpreta a Tova, una viuda que trabaja durante la noche en un pequeño acuario y establece una relación inesperada con Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico. También conoce a Cameron, un joven recién llegado que intenta reconstruir su historia familiar. Los tres quedan unidos por un misterio capaz de modificar sus vidas. Lewis Pullman acompaña a Field, mientras que Alfred Molina presta su voz al animal. La película, dirigida por Olivia Newman, se estrenó en mayo.

Romance y animación para cambiar de tono

“Mensajes de voz para Isabelle” combina duelo, humor y romance sin apoyarse únicamente en el encuentro clásico entre sus protagonistas. Jill, interpretada por Zoey Deutch, continúa enviando mensajes al número de su hermana después de su muerte. El problema surge cuando la línea es reasignada a Wes, un agente inmobiliario de Austin encarnado por Nick Robinson. Él comienza a escuchar aquellas confesiones y a interesarse por la mujer que está detrás de la voz. La película fue escrita y dirigida por Leah McKendrick y cuenta también con Nick Offerman, Lukas Gage, Harry Shum Jr. y Ciara Bravo. Llegó a Netflix el 19 de junio.

Para una experiencia familiar, “Intercambiados” lleva el conocido recurso del cambio de cuerpos al mundo animal. Una pequeña criatura del bosque y un pájaro que ocupa un lugar privilegiado dentro del ecosistema despiertan, de manera repentina, en el cuerpo del otro. Aunque son enemigos naturales, necesitan colaborar para atravesar una aventura que los obliga a mirar su entorno desde una perspectiva distinta. Michael B. Jordan y Juno Temple encabezan el reparto de voces de esta producción dirigida por Nathan Greno.

“Máquina de guerra”, acción militar frente a una amenaza desconocida

La quinta recomendación es “Máquina de guerra”, protagonizada por Alan Ritchson. Lo que comienza como una exigente misión final dentro del entrenamiento de los Rangers del Ejército de Estados Unidos cambia de rumbo cuando una unidad se cruza con una enorme máquina de origen desconocido.

Desde ese momento, la prueba militar se convierte en una pelea por sobrevivir. Con una duración cercana a una hora y 50 minutos, la producción combina acción física, ciencia ficción y clima bélico. Su propuesta completa una lista que no responde a un único estilo: son cinco películas para recorrer buena parte del catálogo de 2026 sin quedar atrapado frente al menú.