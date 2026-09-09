Perfecta para maratón en Netflix: una miniserie australiana de misterio de 6 capítulos

Netflix cuenta con interesantes producciones dentro de su catálogo. En el último tiempo, los usuarios optaron por aquellas de corta duración que pueden verse de un tirón. Es por eso que aquí recomendamos una que es ideal para una maratón : El juego de Gracie Darling , una miniserie australiana estrenada en 2025.

La historia tiene como protagonista a Joni Grey, una psicóloga que carga desde su adolescencia con la desaparición de su mejor amiga, Gracie Darling. La joven desapareció durante una sesión de espiritismo cuando ambas tenían 14 años. Veintisiete años después, otra chica desaparece en circunstancias similares y Joni debe regresar a ese episodio que marcó su vida.

El caso vuelve a poner en escena un juego inspirado en aquella desaparición. Joni intenta descubrir qué ocurrió mientras aparecen secretos que habían permanecido ocultos durante años.

La producción combina drama , misterio , crimen y terror. Fue creada y escrita por Miranda Nation y está dirigida por Jonathan Brough. La producción estuvo a cargo de Curio Pictures y tuvo a Sony Pictures Television entre sus compañías vinculadas.

La miniserie cuenta con una temporada de seis episodios. Cada capítulo tiene una duración aproximada de 45 minutos, que fueron estrenados originalmente en Paramount+ en Australia el 14 de agosto de 2025.

El elenco está encabezado por Morgana O'Reilly, quien interpreta a Joni Grey, y cuenta también con Rudi Dharmalingam como Jay Rajeswaran y Harriet Walter como Pattie Grey. El reparto se completa con Chloe Brink, Dan Spielman, Celia Pacquola, Annie Maynard, Dominic Ona-Ariki y Peter Carroll, entre otros actores.

Por su mezcla de misterio, investigación y elementos sobrenaturales, El juego de Gracie Darling puede resultar una opción para quienes buscan una historia breve y cargada de interrogantes. La serie apuesta por una desaparición del pasado para poner en marcha un nuevo caso y enfrentar a su protagonista con aquello que intentó dejar atrás. ¡Prepara el pochoclo y enciende Netflix!

Mira el tráiler de la miniserie disponible en Netflix