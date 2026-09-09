Qué ver en Netflix: cuatro películas recomendadas para salir de los algoritmos

Elegir una película entre cientos de opciones puede convertirse en una tarea más larga que la propia función. Para quienes buscan evitar ese recorrido, Netflix reúne cuatro producciones bien recibidas por la crítica que avanzan por terrenos diferentes: la historia, la educación, el romance de época y una guerra imaginada en Estados Unidos.

La selección combina títulos estrenados entre 2020 y 2024, con duraciones que van desde los 95 minutos hasta poco más de dos horas. Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Adriana Barraza, Anya Taylor-Joy, Kirsten Dunst y Wagner Moura aparecen entre las figuras principales. La disponibilidad puede cambiar según el país y las actualizaciones del catálogo.

Ambientada en Inglaterra durante 1939, La excavación sigue a Edith Pretty, una propietaria viuda que contrata al arqueólogo autodidacta Basil Brown para investigar unos montículos situados dentro de sus tierras. Lo que comienza como un trabajo de campo se convierte en un descubrimiento de enorme valor histórico mientras Europa se acerca a la Segunda Guerra Mundial.

Simon Stone dirige este drama de 112 minutos, protagonizado por Carey Mulligan, Ralph Fiennes y Lily James. La película adapta la novela de John Preston y toma como punto de partida el hallazgo arqueológico de Sutton Hoo. Su narración no se concentra solamente en los objetos enterrados: también observa los vínculos, las pérdidas y las tensiones sociales que rodean la excavación. Netflix la presenta como una historia sutil, emotiva y basada en hechos reales .

La mexicana El último vagón , dirigida por Ernesto Contreras, coloca a la educación en el centro de su historia. La maestra Georgina trabaja en una escuela instalada dentro de un antiguo vagón ferroviario y busca abrir nuevas posibilidades para sus alumnos. Adriana Barraza encabeza el reparto junto con Kaarlo Isaacs y Memo Villegas.

Con 95 minutos de duración, la película desarrolla un relato familiar sobre la vocación docente, la desigualdad y la capacidad de una escuela rural para modificar la vida cotidiana. Está inspirada en la novela de Ángeles Doñate y figura en la plataforma como un drama basado en un libro y en acontecimientos reales.

Emma, en cambio, traslada la acción a la Inglaterra del siglo XIX. Anya Taylor-Joy interpreta a Emma Woodhouse, una joven inteligente y privilegiada que interviene en la vida sentimental de quienes la rodean, convencida de comprender mejor que ellos qué pareja les conviene. Sus planes, sin embargo, provocan una serie de errores y conflictos.

La directora Autumn de Wilde construye una comedia romántica de época a partir de la novela publicada por Jane Austen en 1815. El elenco incluye a Johnny Flynn, Mia Goth, Josh O’Connor y Bill Nighy. La ficha oficial de Focus Features destaca el cruce entre sátira social, crecimiento personal y desencuentros amorosos, acompañado por una puesta visual de colores marcados y escenarios cuidadosamente diseñados.

“Guerra civil”, periodistas dentro de un país fracturado

La cuarta propuesta cambia de registro. Guerra civil, escrita y dirigida por Alex Garland, imagina un futuro cercano en el que Estados Unidos atraviesa un conflicto armado interno. Un grupo de periodistas viaja hacia Washington mientras distintas fuerzas avanzan sobre la capital y el Gobierno pierde el control del territorio.

Kirsten Dunst interpreta a una fotógrafa de guerra experimentada, acompañada por los personajes de Wagner Moura, Cailee Spaeny y Stephen McKinley Henderson. Durante 109 minutos, el recorrido expone a los protagonistas a zonas devastadas, ciudades militarizadas y episodios de violencia impredecible.

La película, estrenada en 2024, evita explicar con detalle todos los motivos políticos de la ruptura y coloca la mirada sobre quienes intentan registrar el conflicto. La productora A24 la define como un viaje de alta tensión por una sociedad dividida. Entre las cuatro opciones, es la alternativa más intensa y la única que combina acción, distopía y periodismo de guerra.