El drama de Netflix que merece una temporada más

Quedó a la mitad: la gran serie de Netflix que fue cancelada. Tenía todo para triunfar, pero la dejaron inconclusa.

Quedó inconclusa sin aviso. Monarca atrapó por completo a la audiencia con una trama cargada de secretos, corrupción y peleas familiares brutales. La historia de Netflix sigue a Ana María, quien regresa a México a pedido de su padre tras 20 años ausente.

Un drama que pareció quedar inconcluso Este drama engancha, porque expone el lado más oscuro del poder, las traiciones de sangre y los negocios millonarios sin filtro.

Sin embargo, la plataforma tomó la decisión repentina de cancelar el proyecto tras lanzar su segunda temporada. La noticia tomó por sorpresa tanto al público fiel como a los propios miembros del elenco principal. Quienes siguieron cada capítulo sintieron una enorme frustración al ver que no habría continuidad.