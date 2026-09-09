Jennifer Lopez lidera la comedia de Netflix sobre amores prohibidos que se posiciona entre las más vistas

Una comedia que combina enredos laborales, romance prohibido y el regreso de la actriz al género que domina. Podés verla en Netflix ahora.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein encabezan la nueva apuesta de comedia de la plataforma. / Netflix

El género de la comedia romántica suma un título de peso con la llegada de Turbulencia en la oficina (Office Romance) a la pantalla de Netflix. La producción marca el regreso de Jennifer Lopez al tipo de ficción que consolidó su carrera, esta vez en dupla protagónica con el actor británco Brett Goldstein.

Todo lo que tenés que saber de lo nuevo de Jennifer López En la historia, la artista interpreta a Jackie Cruz, una estricta CEO que establece una regla inquebrantable dentro de su compañía: las relaciones amorosas entre empleados están terminantemente prohibidas.

La historia sigue el conflicto de una ejecutiva que prohíbe el amor dentro de su empresa. Netflix El choque entre esta exigencia profesional y la inevitable aparición de sentimientos encontrados desencadena situaciones marcadas por el humor y la tensión laboral. La propia actriz definió la propuesta como un proyecto irresistible desde la lectura inicial del libreto.

La química en el set resultó inmediata. Goldstein reveló que el equipo siempre la tuvo como única opción para el personaje, mientras que ella destacó la fluidez del trabajo compartido para lograr escenas auténticas.

Los protagonistas destacaron la fluidez y creatividad durante las jornadas de rodaje. Netflix El reparto secundario incluye figuras como Betty Gilpin, Tony Hale, Bradley Whitford y Edward James Olmos. Este último reencuentro cobra especial significado, ya que ambos compartieron elenco casi tres décadas atrás en la emblemática película Selena.