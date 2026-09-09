Netflix: la comedia argentina perfecta para cortar la semana

Netflix tiene una comedia argentina protagonizada por Luisana Lopilato y Juan Minujín, ideal para relajarse y cortar la semana con humor.

Luisana Lopilato y Juan Minujín protagonizan la comedia argentina ideal para cortar la semana laboral: Matrimillas. Una historia ligera disponible en Netflix para reír y relajarse al llegar a casa.

De qué trata Matrimillas En Matrimillas seguimos a un matrimonio que, luego de varios años de casados, se encuentra en crisis. Sin embargo, a partir de la recomendación de una pareja amiga que parece tener una relación perfecta, deciden probar una divertida aplicación que recompensa todo lo bueno que hacen por el otro, hasta que la obsesión por ganar puntos se apodera de los dos.

La película, estrenada en 2022, está dirigida por Sebastián De Caro y cuenta con una puntuación de 5,5 sobre 10 entre los usuarios de IMDb. La comedia combina situaciones cotidianas de pareja con humor y una mirada sobre las dificultades que pueden aparecer después de varios años de convivencia.

Por qué verla La película plantea una trama muy sencilla y situaciones en las que muchas parejas pueden sentirse identificadas. Además, Matrimillas es una opción ideal para quienes buscan un film liviano. La trama está llena de humor, romance y situaciones donde se destacan las actuaciones de Lopilato y Minujín.