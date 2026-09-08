Ejercicios en casa para tonificar piernas y brazos en poco tiempo

Tus músculos necesitan estímulo. Hacer ejercicios desde la sala de tu casa funciona igual de bien que ir al gimnasio. Solo hace falta usar tu propio peso con la técnica correcta todos los días.

Ejercicios efectivos para tonificar brazos y piernas Las flexiones de brazos son el ejercicio estrella para dar forma al torso completo. Trabajan el pecho, los hombros y la parte posterior de los brazos en un solo esfuerzo. Si estás empezando, apoya las rodillas en el suelo para mantener la postura firme y limpia.

Para la parte de atrás de los brazos, los fondos en silla son insustituibles. Apoya las manos en el borde de un asiento firme y baja la cadera despacio. Este movimiento aísla los tríceps y elimina esa molestia de piel suelta al mover la mano.

En las piernas, las sentadillas profundas marcan toda la diferencia en poco tiempo. Fortalecen los muslos y los glúteos mientras quemas calorías. Procura mantener los talones bien pegados al piso durante todo el ascenso y descenso.

Las zancadas alternadas completan la rutina para trabajar el equilibrio y los músculos laterales. Das un paso largo hacia adelante y bajas la rodilla trasera casi hasta el piso. Este ejercicio define los muslos por completo y le da mucha estabilidad a las rodillas.